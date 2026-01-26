Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σαρώνουν πολλές περιοχές της χώρας σήμερα Δευτέρα, ενώ θυελλώδεις νοτιάδες κρατούν δεμένα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψουν στο Αιγαίο και η θερμοκρασία παρουσιάζει πρόσκαιρη πτώση, σε μια κακοκαιρία εξπρές.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, που εξέδωσε χθες η ΕΜΥ, τα σοβαρά καιρικά φαινόμενα θα πλήξουν μέχρι το μεσημέρι τα δυτικά, από το πρωί την ανατολική Μακεδονία, από το πρωί έως τις μεσημβρινές ώρες την Αττική, από τις προμεσημβρινές ώρες την κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της) και πρόσκαιρα τη Θράκη και από νωρίς το απόγευμα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Γενικά χαρακτηριστικά

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα που κατά τόπους στα δυτικά, τα βόρεια, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της), το ανατολικό Αιγαίο και την Αττική θα είναι ισχυρά, στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς – νοτιοδυτικούς, με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά. θα πνέουν νότιοι – νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8, πιθανώς 9 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς, με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, με εξαίρεση το ανατολικό Αγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά, δε θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και πρόσκαιρα στη Θράκη θα είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Το βράδυ στα βόρεια τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια μέχρι το μεσημέρι. Χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της) θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στις ανατολικές Κυκλάδες πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα θα ειναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, οι οποίες από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 7 οι οποίοι μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από τις βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 27-01-2026

Άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι-απόγευμα στο Ιόνιο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Βαθμιαία βελτίωση σε όλη τη χώρα από το απόγευμα και από τα δυτικά, εκτός από την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα όπου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 με 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 28-01-2026

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην ανατολική Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη εξασθένηση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς ενισχυόμενοι στο Ιόνιο στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 29-01-2026

Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά που γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και πιθανώς πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 30-01-2026

Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και μόνο στα νότια πελάγη θα είναι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός της Δευτέρας από το Meteo

Τη Δευτέρα 26/01, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα δυτικά, τα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία, από 3 έως 10 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη, από 10 έως 14-15, στην Ήπειρο, από 11 έως 17 βαθμούς, στη Θεσσαλία, από 7 έως 14, στη Στερεά, από 11 έως 14 βαθμούς, στην Πελοπόννησο, από 6 έως 14 βαθμούς, στα Επτάνησα, από 10 έως 17, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, από 12 έως 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, από 12 έως 14-15 βαθμούς και στην Κρήτη, από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί στα ανατολικά νοτιοανατολικοί και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα νότια και το Αιγαίο τοπικά 7 και στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Στην Αττική, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 και το Θερμαϊκό 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.