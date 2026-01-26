Οι ισχυροί νότιοι – νοτιοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο και φθάνουν τοπικά τα 8 και 9 μποφόρ, δεν έχουν επιτρέψει από νωρίς το πρωί, την εκτέλεση πολλών ακτοπλοϊκών δρομολογιών για Κυκλάδες.

Εκτός από το απαγορευτικό απόπλου, στο λιμάνι του Πειραιά, το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών, στον Αργοσαρωνικό, τα ταχύπλοα δεν εκτελούν δρομολόγια, ενώ τα συμβατικά πλοία κινούνται κατά την κρίση του πλοιάρχου.

Ακυρώσεις σημειώθηκαν και από το λιμάνι της Ραφήνας, καθώς δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο για τις Κυκλάδες, με το επόμενο προγραμματισμένο δρομολόγιο να μετατίθεται για το απόγευμα.

Αντίστοιχα, από το Λαύριο δεν πραγματοποιήθηκε το πρωινό δρομολόγιο για Κέα, ενώ τα επόμενα δρομολόγια, τόσο από τη Ραφήνα όσο και από το Λαύριο, αναμένεται να εξεταστούν μετά τις 16:00, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Επίσης, κλειστές παραμένουν η πορθμειακή γραμμή Καβάλα-Πρίνος, καθώς και η γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν τροποποιήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Δεν προσγειώθηκαν αεροπλάνα στο Ηράκλειο

Οι έντονες καταιγίδες που σημειώθηκαν το πρωί στην Κρήτη, δεν επέτρεψαν, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, την προσγείωση δύο αεροπλάνων στο «Νίκος Καζαντζάκης».

Συγκεριμένα, η χαμηλή ορατότητα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, υποχρέωσε δύο πτήσεις να επιστρέψουν στην Αθήνα.

Επρόκειτο για μια επιβατική πτήση που επέστρεψε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς δεν μπορούσε να προσγειωθεί και μία πτήση cargo, που εκτελείτο με μικρότερο αεροσκάφος.