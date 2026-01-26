Με πολλά προβλήματα ξημέρωσε για τη Σπάρτη, η Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, εξ αιτίας της κακοκαιρίας που από τις πέντε τα ξημερώματα «χτύπησε» το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, με έντονη βροχόπτωση και κατά τόπους χαλάζι. Με απόφαση του δημάρχου, λόγω τοπικού φαινομένου, τα σχολεία παραμένουν κλειστά στον δήμο.

Τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται επί ποδός, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, αλλά και όπου ο δήμος κρίνει αναγκαίο. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της έντονης κακοκαιρίας και των εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων, σήμερα, Δευτέρα 26/01/26, παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών».

Ο δήμαρχος Σπάρτης από νωρίς το πρωί, με αναρτήσεις στα social media, ενημέρωνε πως τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα κλειστά. «Τα πλημμυρικά φαινόμενα καθιστούν δύσκολη της πρόσβαση των μαθητών. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου. Οι μαθητές που ήδη έχουν καταφθάσει στη Σπάρτη, θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τους Διευθυντές των Σχολείων για την παραμονή τους».

Η ανακοίνωση του Δήμου Σπάρτης αναφέρει: «Λόγω προβλημάτων στις μετακινήσεις και για την ασφάλεια των μαθητών τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα 26/1/2026».

Σύμφωνα με το Notospress, περιοχές πέριξ του δήμου Σπάρτης σε Δήμο Ευρώτα κ.λ.π. δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα και τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία πολλές είναι οι κλήσεις για πλημμυρισμένα σπίτια και υπόγεια, κυρίως στην περιοχή των Αμυκλών.

Επίσης, η εθνική οδός Σπάρτης – Γυθείου, στο ύψος της Καλογωνιάς, των Αμυκλών και του ΚΕΕΜ, αντιμετώπισε πλημμυρικά φαινόμενα, με την Τροχαία να εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων.