Την Δευτέρα ο καιρός θα είναι άστατος σε όλη τη χώρα, με βροχές και καταιγίδες.

Πιο ισχυρές αναμένεται να είναι στο Ιόνιο στα δυτικά ηπειρωτικάμ από τη βόρεια Ελλάδα κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στην ανατολική νησιωτική χώρα, όπου και τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν, οπότε θα έχουν ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια.

Στις υπόλοιπες περιοχές στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη οι καταιγίδες θα είναι σποραδικές. Χιόνια προβλέπονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, μικρές ποσότητες αφρικανικής σκόνης και ομίχλη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 12-14 στα δυτικά, έως 16 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 18 στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι-νοτιοδυτικοί , στο Ιόνιο 6-7 μποφόρ , με βαθμιαία εξασθένηση και στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και στο ανατολικό κομμάτι έως 9 μποφόρ τοπικά, με υποχώρηση το απόγευμα.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος, με καταιγίδες κυρίως στα κεντροδυτικά και κεντροβόρεια του νομού προς τις μεσημβρινές ώρες. Βελτίωση περιμένουμε μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-16 βαθμούς, νοτιοδυτικοί οι άνεμοι 6-7 μποφόρ μέχρι το απόγευμα.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-15 βαθμούς κατά τη διάρκεια της ημέρας, με περισσότερο κρύο το βράδυ και οι άνεμοι θα είναι νότιοι μέχρι 6 μποφόρ, και μέχρι το βράδυ θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και θα δημιουργηθεί ομίχλη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Έκτακτο Δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ – Οι περιοχές

Πορτοκαλί προειδοποίηση ανακοίνωσε η ΕΜΥ, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή (25-01-2026) στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα (26-01-2026) στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Μάλιστα, όσον αφορά την κακοκαιρία, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α) Ισχυρές βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα, αρχικά, στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες (κυρίως ανατολικές και νότιες), την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

β) Στην Αττική προβλέπεται να σημειωθούν, από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα, τοπικές βροχές και καταιγίδες.

γ) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα σημειωθούν στο Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη η κακοκαιρία θα περιοριστεί σταδιακά στα ανατολικά και νότια της χώρας, ωστόσο οι καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ. Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στη θερμοκρασία, με τις μέγιστες τιμές κοντά στους 14-16 βαθμούς. Νότιοι οι άνεμοι στα πελάγη εντάσεως 4-6, στα νότια έως 7 μποφόρ.

Την Τετάρτη στα Δωδεκάνησα θα βρέχει μέχρι το πρωί… αλλά ο καιρός πρόσκαιρα θα βελτιωθεί σε όλη τη χώρα… περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Το απόγευμα όμως στα δυτικά αναμένονται βροχές, και το βράδυ καταιγίδες σε όλη τη δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί στο Αιγαίο 4-6 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 7.