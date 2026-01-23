Το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό παρακολούθησε ρωσικά πλοία που διέπλεαν τη Μάγχη σε μια διήμερη επιχείρηση που συντονίστηκε με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε το ναυτικό την Παρασκευή, καθώς η στρατιωτική συμμαχία εντείνει την παρακολούθηση της ρωσικής ναυτιλίας.

Το ναυτικό ανέφερε ότι δύο περιπολικά πλοία, με την υποστήριξη ενός ελικοπτέρου Wildcat, αποστέλλονται για να αναχαιτίσουν το ρωσικό πολεμικό πλοίο Boikiy και το συνοδευτικό πετρελαιοφόρο MT General Skobelev καθώς κατευθύνονται προς τα βόρεια, πριν παραδώσουν την παρακολούθηση σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ.

Η επιχείρηση έρχεται μια μέρα μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας ότι παρείχε υποστήριξη σε γαλλική επιχείρηση για την επιβίβαση σε ρωσικό πετρελαιοφόρο που είχε υποστεί κυρώσεις, καθώς διέσχιζε το Στενό του Γιβραλτάρ, σε μια προσπάθεια να στερήσει τα κεφάλαια που τροφοδοτούν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το βρετανικό ναυτικό διεξάγει τακτικά αποστολές παρακολούθησης για να ελέγχει τυχόν πιθανές απειλές για την εθνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων υποδομών όπως υποβρύχια καλώδια ή αγωγοί.