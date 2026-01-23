Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Σημαιοφόρο του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τετάρτη 21/1 στο Παράλιο Άστρος, όταν εν μέσω θαλασσοταραχής παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Στην εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα παραβρέθηκαν ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Τρύφων Κοντιζάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης, ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κωνσταντίνος Μανδρώνης κ.ά.

«Υιοθετεί» τον γιο του η Βουλή

«Η οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του. Φυσικά, η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του» είπε η Βασίλης Κικίλιας.

«Και επειδή έχει και ένα ανήλικο παιδάκι, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει“, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω. Θέλω να πω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο» είπε.

Φωτογραφίες από την κηδεία του Λιμενικού