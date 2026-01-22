Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Άστρος Κυνουρίας, όπου λιμενικός 53 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο Παρασκευή (23/01), στις 11 το πρωί, θα τελεστεί η κηδεία του άτυχου λιμενικού στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 10.

Πληροφορίες του MEGA αναφέρουν ότι ο 53χρονος σημαιοφόρος του Λιμενικού ήταν πατέρας ενός 9χρονου παιδιού, ενώ αφήνει πίσω του γονείς, αδέλφια και σύζυγο.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος έκανε γνωστές οπρόεδρος Ένωσης Λιμενικών Αργολίδας, Κορινθίας και Αρκαδίας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο MEGA, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν σε πεζή περιπολία μαζί με τη διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος.

Συγκεκριμένα βοηθούσαν στο δέσιμο των σκαφών που βρίσκονταν στην μαρίνα και απομάκρυναν όποιον βρίσκονταν στην περιοχή. Τελικά, ένα από αυτά τα κύματα τον παρέσυρε με τον άτυχο άνδρα να τραυματίζεται στο κεφάλι και να χάνει τη ζωή του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Οι συνάδελφοι λιμενικοί εκτελούσαν υπηρεσία. Λόγω της κατάστασης από τις έντονες καιρικές συνθήκες, έπρεπε να κάνουν έλεγχο και να βοηθήσουν στο δέσιμο των σκαφών που βρίσκονταν στη μαρίνα και να απομακρύνουν οποιονδήποτε υπήρχε εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς, όπως έχετε δει στο βίντεο που έχετε στη διάθεσή σας, με τέτοιες καιρικές συνθήκες δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Ήρθε το κύμα, τους παρέσυρε και τους έριξε μέσα στη θάλασσα. Το κύμα ήταν πάνω από 5 μέτρα, δεν το συγκράτησε ο κυματοθραύστης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο συνάδελφος χτύπησε στο κεφάλι, πιθανόν χτύπησε σε κάποιο σκάφος ή σε βράχο. Είχε ανέμους 9-10 μποφόρ».

Μεγάλες καταστροφές στο λιμάνι

Την ίδια ώρα μεγάλες είναι οι ζημιές που έχουν σημειωθεί στη μαρίνα. Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες του astrosnews, κομμάτια βράχων έχουν εκτοξευθεί στο λιμάνι, ενώ θραύσματα έχουν φθάσει ως και το Ανοιχτό Θέατρο. Πίλαρ έχουν ξεχαρβαλωθεί, και στο λιμάνι, από τη μέσα πλευρά, έχουν αποκολληθεί λαξευμένες πέτρες από το τοιχίο.

