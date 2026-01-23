Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Αυτή τη φορά επέλεξαν να κινηθούν με τα τρακτέρ τους μέχρι το κέντρο της Λάρισας, φτάνοντας μέχρι την κεντρική πλατεία της πόλης.

Μετά από 55 μέρες παραμονής στα μπλόκα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι αποχώρησαν συντεταγμένα από τη Νίκαια. Στη συνέχεια εισήλθαν κορνάροντας στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας. Όπως είπαν, στόχος της κίνησης αυτής να ευχαριστήσουν την τοπική κοινωνία για τη στήριξη που τους παρείχε όλο αυτό το διάστημα.

Παράλληλα, έστειλαν και ένα στίγμα της επόμενης μέρας των κινητοποιήσεών τους, όπως δήλωσε ο Κώστας Χατζής. Ο Γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας ξεκαθάρισε πως η αποχώρηση από τα μπλόκα δεν σημαίνει λήξη του αγώνα.

«Σήμερα μετά από 55 μέρες ηρωικού αγώνα, αναστέλλουμε τις κινητοποιήσεις μας» δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας όμως παράλληλα μια υπόσχεση: «Η υπόσχεση που δίνουμε σε όλο το λαό που μας στήριξε αυτές τις μέρες και η στήριξή του ήταν συγκλονιστική, ήταν η ασπίδα μας για να αντέξουμε όλες αυτές τις πιέσεις, όλη αυτή τη συκοφάντηση, όλη αυτή την καταστολή, είναι ότι θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και με άλλες μορφές» τόνισε.

Ο κ. Χατζής τόνισε πως ο αγώνας θα παραμείνει «ανυποχώρητος, συνεχής και επίμονος. Στόχος τους είναι να δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους που είναι «αιτήματα επιβίωσης».

Η μεγάλη νίκη της ενότητας

Εξηγώντας τον λόγο της παρουσίας τους μέσα στην πόλη, σημείωσε πως έχει συμβολικό χαρακτήρα ευγνωμοσύνης προς τους πολίτες. Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στο σημαντικότερο κέρδος αυτής της κινητοποίησης.

«Αυτή ήταν μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη που μπορεί να μην άπτεται με τα αιτήματά μας, τα αιτήματα του κλάδου, αλλά είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον, η ενότητα αυτής της κοινωνίας, η στήριξη στον αγώνα μας, η ενότητα στις κινητοποιήσεις μας, ότι λειτουργούσαμε όλη η Ελλάδα σαν ένα μπλόκο» υπογράμμισε.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς την κυβέρνηση: «Αυτό είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη, αυτό ακριβώς είναι που φοβούνται. Γι’ αυτό βάλθηκαν με χίλιους δυο τρόπους να το σπάσουν, να το διαλύσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Και έτσι ενωμένοι, και οι αγρότες αλλά και όλος ο λαός, η κοινωνία, θα συνεχίσουμε».