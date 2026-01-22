Φονική ήταν τελικά η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας χθες (21/1), προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια, που παράσερναν τα πάντα στο πέρασμά τους και τα σχολεία να παραμένουν κλειστά για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και σήμερα, μειωμένα σε ένταση και θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά.

Συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).

Δύο νεκροί

Στην Άνω Γλυφάδα μια 56χρονη βρήκε ακαριαίο θάνατο, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν ανεξέλεγκτο από τα ορμητικά νερά.

Η γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει την οδό Κυρίλλου Μεθοδίου, όταν το όχημα, που είχε χάσει τον έλεγχο λόγω της ισχυρής ροής, έπεσε πάνω της και την εγκλώβισε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που έσπευσαν στο σημείο, την απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις της και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Λίγο νωρίτερα ένας 53χρονος Λιμενικός από το Άστρος Κυνουρίας έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να δέσει σκάφος κατά τη διάρκεια της θαλασσοταραχής. Το ισχυρό κύμα τον παρέσυρε και τον έριξε στη θάλασσα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας όμως ήταν αργά, καθώς ο άνδρας είχε χτυπήσει με το κεφάλι στα βράχια.

Ήχησε 112 τη νύχτα στη Ραφήνα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε όσους βρίσκονταν κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας. Το μήνυμα τους καλούσε να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν στο Δημαρχείο της Ραφήνας, λόγω υπερχείλισης του ρέματος.

«Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του #Μεγάλου_Ρέματος #Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής κατευθυνθείτε προς το #Δημαρχείο #Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026

Προβλήματα στα Μέσα Μεταφοράς

Εισροή υδάτων προκάλεσε διακοπές στη λειτουργία του Μετρό και του Τραμ, με σταθμούς όπως το Μοσχάτο και η Καλλιθέα να τίθενται προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Αμαξοστοιχία της Hellenic Train ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Δεκέλειας, με τους επιβάτες να μεταφέρονται στον προορισμό τους με λεωφορεία, ενώ σε πολλές περιοχές σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Αττική

στην οδό Ήμερου πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων

στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στη Νέα Μάκρη

στη συμβολή της λ. Ελ. Βενιζέλου και της οδού Πύργου, στη Γλυφάδα

στην έξοδο για Καισαριανή της λ. Αλίμου–Κατεχάκη

στην έξοδο προς Πειραιά από το ύψος της υπόγειας Αναγεννήσεως, στη Μεταμόρφωση

στην οδό Κίρκης, από το ύψος της οδού Αχαΐας, στο ρεύμα προς αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.Α.Ε, στη Ν. Φιλαδέλφεια

στην παραλιακή ανώνυμη οδό (Ωρωπός), από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου–Χαλκουτσίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.

στη λεωφόρο Βουλιαγμένης: από το ύψος της οδού Πειραιώς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Σωκράτους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βούλα.

στην οδό Αγίου Ανδρέα, από το ύψος της οδού Καρπάθου έως την οδό Αγίας Μαρίνας, στη Νέα Μάκρη.

στην οδό Ανοίξεως, από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Αθήνα.

στη λεωφόρο Λαυρίου, από το ύψος του Λαυρίου έως το Μαρκόπουλο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Στην υπόγεια διάβαση της Σπύρου Λούη αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και καλύφθηκαν από τα νερά, ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία για ώρες.

Ανοιχτά σήμερα τα σχολεία στην Αττική

Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα 22/1 τα σχολεία σε όλη την Αττική, τα οποία χθες παρέμειναν κλειστά, με τα παιδιά να κάνουν τηλεκπαίδευση.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της Περιφέρειας σημειώνεται:

«Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».

Στον Κάλαμο Ωρωπού τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά προκειμένου να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών.

Ποια θα παραμείνουν κλειστά

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία και στους δήμους Γρεβενών, Σερβιών, Μύκης, Μετσόβου, Μετεώρων, Πύλης, Καρύστου, Κεντρικών Τζουμέρκων.

Στον δήμο Καρπενησιου τα σχολεία θα λειτουργήσουν από τις 10.00πμ

Δύσκολη η κατάσταση στην Άνω Γλυφάδα

Η Άνω Γλυφάδα ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν πολύ από την κακοκαιρία. Οι δρόμοι έγιναν στην κυριολεξία ποτάμια, με τα αυτοκίνητα να παρασύρονται ανεξέλεγκτα. Χείμαρροι παρέσυραν εκτός από τα οχήματα και κάδους. Τα βίντεο από την περιοχή είναι αποκαλυπτικά.

Λύματα στην Ποσειδώνος

«Ξανά τα λύματα της αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ διαχέονται στο οδόστρωμα της λεωφόρου Ποσειδώνος», γράφει στο Facebook ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης. «Αναμένουμε από την ΕΥΔΑΠ την εκτέλεση του αποχετευτικού έργου μέσα στο 2026, όπως μας έχει ενημερώσει, ώστε να μην “πνιγόμαστε” στα λύματα», αναφέρει.