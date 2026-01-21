Διπλάσιο ΕΝΦΙΑ θα κληθούν να πληρώσουν φέτος τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (servicers) για τα χιλιάδες κλειστά ακίνητα που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους αναξιοποίητα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα καταγράψει τα κλειστά ακίνητα που ανήκουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τον καταλογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου τονίζουν ότι στόχος του μέτρου είναι ένα σημαντικό μέρος από τις κλειστές κατοικίες να επιστρέψουν στην αγορά αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα και «φρενάροντας» τις τιμές ενοικίασης και πώλησης.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ με το διπλάσιο φόρο θα αποσταλούν στους κατόχους των ακινήτων έως το τέλος Φεβρουαρίου, καθώς από το τρέχον έτος ενεργοποιείται η σχετική διάταξη η οποία και θα παραμείνει σε ισχύ έως το 2028.

Η διάταξη για τον ΕΝΦΙΑ

Η διάταξη που ψηφίστηκε στο τέλος του 2024 και θα παραμείνει σε ισχύ έως και το 2028 ορίζει ότι «ο κύριος φόρος για δικαιώματα επί κατοικιών ή διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, όπως δηλώνονται υπό τους κωδικούς 1 και 2 στη στήλη 9 του εντύπου Ε9, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1035/22.3.2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών” (Β’ 1831), όπως προσδιορίζεται με βάση την Ενότητα Α’, προσαυξάνεται κατά εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο είναι πιστωτικό ίδρυμα ή αγοραστής ή διαχειριστής πιστώσεων, όπως αυτά ορίζονται στις περ. 1), 6) και 8) του άρθρου 4 του ν. 5072/2023 (Α’ 198), ή συνδεδεμένο με αυτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, κατά την έννοια της περ. ζ) του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α’167).

Η προσαύξηση δεν υπολογίζεται εφόσον το κτίσμα ήταν μισθωμένο για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών εντός του έτους που προηγείται του έτους φορολογίας.

Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει ότι τα έσοδα από την προσαύξηση του φόρου διατίθενται σε κοινωνικές δράσεις ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής ενώ με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο διαδικαστικό θέμα εφαρμογής, ενώ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καθορίζονται οι δράσεις ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής.

Πόσα ακίνητα κατέχουν οι τράπεζες

Με τα επίσημα στοιχεία να δείχνουν ότι οι τράπεζες διαθέτουν περίπου 8.300 ακίνητα και οι servicers 11.000, από τα οποία τα 7.000 είναι οικιστικά με τη συνολική επιβάρυνση από τον διπλό ΕΝΦΙΑ να υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Η συνολική πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση από την επιβολή του διπλού ΕΝΦΙΑ εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 20 εκατ. ευρώ, ποσό που λειτουργεί ως μοχλός πίεσης για την ταχύτερη αξιοποίηση του αποθέματος ακινήτων.

Πηγή: ot.gr