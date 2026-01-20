Η ώρα για τη μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν πλησιάζει. Το βράδυ της Τρίτης (22.00) οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούν τους Γερμανούς στο «Γ. Καραϊσκάκης» σε ένα ματς με χαρακτήρα τελικού.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά τη νίκη τους επί της Καϊράτ Αλμάτι, ψάχνουν ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση του UEFA Champions League. Στον αντίποδα, η γερμανική ομάδα, έπειτα από την ισοπαλία με τη Νιουκάστλ, βρίσκεται στην 20η θέση της βαθμολογίας της League Phase. Μια μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση που υπόσχεται συγκινήσεις και υψηλό θέαμα.

Την αναμέτρηση μπορούν να την απολαύσουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου από το MEGA με τον Αντώνη Κατσαρό στην περιγραφή. Από τις 21:00 θα υπάρχει Pre-Game εκπομπή μεταφέροντας όλες τις νεότερες πληροφορίες από το «Γ. Καραϊσκάκης» και αναλύοντας διεξοδικά τη μεγάλη αναμέτρηση.

Με το σφύριγμα της λήξης, τη σκυτάλη παίρνει η Post-Game εκπομπή, με σχόλια, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και πλούσιο ρεπορτάζ.