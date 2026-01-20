Η φράση έμεινε στην ιστορία της ελληνικής δημοσιονομική κρίσης. Στα αγγλικά και με την προφορά της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Βάδης- Βιρτεμβέργης, ο τότε Γερμανός υπ. Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε περιέγραφε τον Φεβρουάριο του 2015 την επαπειλούμενη τροπή των διαπραγματεύσεων για το ελληνικό χρέος με την τότε ελληνική κυβέρνηση Τσίπρα: Ist over και έξοδο από την ευρωζώνη.

Σήμερα η φράση, μέσα σε άλλα συμφραζόμενα, είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Και ο μακαρίτης Σόιμπλε δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι ίσως να αφορά στον πιο σημαντικό από κάθε άποψη εταίρο της χώρας του, τις ΗΠΑ. Μέχρι τώρα.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ θέτει τη Γερμανία ενώπιον τεράστιας δοκιμασίας και απειλεί να δυναμιτίσει τη νέα τάξη πραγμάτων και το διεθνές δίκαιο, όπως οικοδομήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο οι προσωπικές προσβολές, οι απειλές και τα τελεσίγραφα του Ντόναλντ Τραμπ με την Γροιλανδία θεωρούνται ως εχθρικές πράξεις, κάποιοι μάλιστα και ως κήρυξη (εμπορικού) πολέμου. ΄Αλλοι κάνουν λόγο για σταγόνα που κάνει το ποτήρι της υπομονής να ξεχειλίσει. Για πολύ καιρό οι Ευρωπαίοι προσπαθούσαν να ακολουθήσουν πολιτική κατευνασμού.

Αξέχαστη θα μείνει στην ιστορική μνήμη η παρουσία της Συμμαχίας των Προθύμων στον Λευκό Οίκο, τον Αύγουστο 2025. Οι αρχηγών κρατών της Συμμαχίας των Προθύμων κάθονταν ως όψιμα μαθητούδια απέναντι στον δάσκαλό τους, για να προστατεύσουν τον Ζελένσκι από νέες προσβολές σε ζωντανή αναμετάδοση.

Αυτό όμως που βιώνει τους τελευταίους μήνες η ΕΕ ξεπερνά κάθε όριο. Η ηγεσία της εμφανίστηκε εκβιάσιμη με την υπογραφή, στο Turnberry Golf Club της Σκοτίας, «ταπεινωτικής» για την Ευρώπη τελωνειακής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, όπως την χαρακτήρισαν πολλοί σχολιαστές, μετά το πρώτο κύμα αμερικανικών δασμών. Μήπως λοιπόν ήρθε τώρα η ώρα για ένα σοϊμπλικό «Isch over» απέναντι στον Τραμπ?

Αύριο 21.01, στις 12.30 ώρα Ελλάδας, έχει προγραμματιστεί η ομιλία του Φρίντριχ Μερτς στο Νταβός. Μέχρι τώρα έχει κρατήσει συγκρατημένη στάση. Η δυσκολία του επί ελβετικού εδάφους έγκειται στο ότι πρέπει να βρει τα κατάλληλα λόγια ώστε να μην ρίξει οριστικά στην αγκαλιά του Τραμπ τους παραδοσιακά φιλοτραμπικούς εταίρους στην ΕΕ, αλλά και από την άλλη να μην ξεφτιλιστεί στα μάτια των υγιώς σκεπτόμενων πολιτικών δυνάμεων ανά τον κόσμο.

Μια δύσκολη ισορροπία απέναντι σε μια χώρα που είναι ο δεύτερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας μετά την Κίνα, με περίπου 40.000 Αμερικανούς στρατιώτες σταθμευμένους στο Ραμστάιν, τη μεγαλύτερη αμερικανική πολεμική αεροπορική βάση εκτός ΗΠΑ με νατοϊκή διοίκηση και το μεγαλύτερο νατοϊκό αεροδρόμιο στην Ευρώπη.

Από τον Ψυχρό Πόλεμο υπάρχουν ακόμη σταθμευμένα πυρηνικά όπλα στη Γερμανία για την αντιμετώπιση του τότε ιδεολογικού εχθρού, με τον Πούτιν σήμερα να χλευάζει τους Ευρωπαίους, να επικροτεί τον Τραμπ και να τον ζηλεύει επειδή ο ίδιος δεν κατόρθωσε (ακόμη) να κάνει στην Ουκρανία αυτό που ορέγεται ο Αμερικανός πρόεδρος στην Γροιλανδία.

Μια χυδαία και ξεδιάντροπη «συμμαχία». Υπό αυτό το πρίσμα ο Μερτς θα μετρήσει δύο φορές τα λόγια του από το βήμα του Νταβός. Ίσως να έχει την ευκαιρία να μιλήσει πιο καθαρά στo φευγαλέο τετ α τετ σε κάποιον από τους χώρους της Διάσκεψης. Αλλά δύσκολα θα προφέρει το ist over, με ή χωρίς σοϊμπλική προφορά. Η φράση θα μείνει στην ιστορία συνδεδεμένη με την ελληνική κρίση και τους δημιουργούς της…