Σοκάρουν οι μαρτυρίες από τη σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Κόρδοβα της Ισπανίας το απόγευμα της Κυριακής 18/1. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τουλάχιστον 21 άνθρωποι είναι νεκροί και 11 τραυματίες νοσηλεύονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Όσοι επέζησαν ή είχαν δικούς τους ανθρώπους μέσα στα τρένα περιγράφουν στην El Pais εικόνες βγαλμένες από την Κόλαση του Δάντη: άνθρωποι παγιδευμένοι μέσα στα τρένα, βαγόνια στραπατσαρισμένα, το απόλυτο χάος.

Οι μαρτυρίες

Έξω από το δημοτικό περίπτερο του Αδαμούθ στην Κόρδοβα, ο Ραμόν Μοντόν αναζητά τη σύζυγό του, Ταμάρα Μαργαρίτα Βαλδές, κουβανικής υπηκοότητας και κάτοικο Ουέλβας. «Είμαι πολύ νευρικός, ακόμη δεν έχω καταφέρει να τη βρω. Έκανα τρεις ώρες από την Ουέλβα, πήγαινα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Η γυναίκα μου επέβαινε στο Alvia, μίλησα μαζί της 20 λεπτά πριν από το ατύχημα. Παραλίγο να χάσει το τρένο», αφηγείται με συγκρατημένη απόγνωση.

Ο 44χρονος Σαντιάγο, κάτοικος Ουέλβας, διηγείται ότι έζησε «μεγάλη αγωνία». «Νιώσαμε ένα απότομο φρενάρισμα. Το τρένο άρχισε να κινείται δεξιά κι αριστερά μέχρι που σταμάτησε. Όταν βγήκα από το τρένο, είδα έναν νεκρό άνθρωπο και προσπαθήσαμε να πάμε στο βαγόνι νούμερο ένα, αλλά ήταν ένας σωρός από σίδερα. Ο κόσμος ζητούσε βοήθεια και προσπαθήσαμε να τους βγάλουμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο».

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ακόμη τρέμω», δήλωσε η 33χρονη Μ.Σ.Χ., επιβάτιδα του βαγονιού νούμερο 6 του τρένου Iryo που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη. Τα βαγόνια 7 και 8 συγκρούστηκαν με την κεφαλή του Alvia, που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη με κατεύθυνση την Ουέλβα. Περιγράφει ότι ξαφνικά άρχισαν να αισθάνονται δονήσεις.

«Και πολλά χτυπήματα, χτυπήματα, άρχισαν να πέφτουν οι βαλίτσες, και χτυπήματα μέχρι που το τρένο φρέναρε. Νομίζαμε ότι ήταν εκτροχιασμός, αλλά όταν βγήκαμε είδαμε τα βαγόνια παραμορφωμένα και δύο βαγόνια του άλλου τρένου αναποδογυρισμένα», προσθέτει. Στις 22:40 το βράδυ βρισκόταν μαζί με δεκάδες άλλους επιβάτες περιμένοντας ένα λεωφορείο, περίπου έξι χιλιόμετρα από το Αδαμούθ, στη μέση του πουθενά. «Δεν ξέρουμε τίποτα, ακόμη δεν καταλαβαίνουμε τι έχει συμβεί ούτε πόσοι νεκροί μπορεί να υπάρχουν», έλεγε.

Η 32χρονη Μαρία Βιδάλ επέβαινε στο βαγόνι 4. «Ήταν σαν σεισμός», αφηγείται τηλεφωνικά. «Τα πάντα έτρεμαν. Ξαφνικά έγινε ένα δυνατό φρενάρισμα και έσβησαν τα φώτα. Από την Iryo είπαν αν υπάρχουν γιατροί να πάνε στα βαγόνια 6, 7 και 8. Εγώ ήμουν στο βαγόνι τέσσερα. Μετά μας είπαν ότι αυτά τα βαγόνια είχαν εκτροχιαστεί. Μας είπαν να μην κουνηθούμε. Μείναμε μέσα περίπου 40 λεπτά, νομίζω. Ύστερα βγήκαμε έξω, ενώ έφταναν ασθενοφόρα με τραυματίες και νεκρούς. Είμαι σε σοκ. Ξαναγεννήθηκα. Είδα ανθρώπους σε πολύ άσχημη κατάσταση. Φρικτές κραυγές. Τρέμω».Η Βιδάλ βρίσκεται τώρα στο Κλειστό Γυμναστήριο του Αδαμούθ, όπου μεταφέρθηκε μαζί με άλλους επιβάτες.

«Κοψίματα, μώλωπες, κακώσεις, ανοιχτά κατάγματα»

Ο δήμαρχος του Αδαμούθ, Ραφαέλ Μορένο (PSOE), ήταν ο πρώτος που έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος μαζί με την Τοπική Αστυνομία και είδε τουλάχιστον ένα ακρωτηριασμένο πτώμα σε απόσταση αρκετών μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης. «Είδα έναν επιβάτη σαν κουρέλι. (…) Υπήρχε ένα σώμα κομμένο στα δύο. Αλλά δεν υπήρχε φως, ήταν νύχτα. Το σκηνικό είναι δαντικό», περιέγραψε ο δήμαρχος.

Ο Μορένο πιστεύει ότι το ατύχημα μεταξύ των δύο τρένων δεν ήταν μετωπικό, «αλλά πλευρικό», καθώς δεν είδε βαγόνια συνθλιμμένα. «Νομίζω ότι δεν κινούνταν στην ίδια γραμμή, αλλά δεν φαίνεται καθαρά. Τώρα οι δήμαρχοι και οι κάτοικοι της περιοχής έχουμε αφιερωθεί στο να βοηθήσουμε τους επιβάτες. Τα λεωφορεία είναι έτοιμα να φτάσουν για να τους μεταφέρουν στο δημοτικό περίπτερο που έχει διαμορφωθεί», είπε εμφανώς ταραγμένος.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Κοινοπραξίας Κόρδοβας, Πάκο Καρμόνα, εξήγησε στην TVE ότι διασώζουν ανθρώπους με κάθε είδους τραύματα, «κοψίματα, μώλωπες, κακώσεις, ανοιχτά κατάγματα…» – και τόνισε ότι η πρόσβαση στα πληγέντα βαγόνια είναι δύσκολη, επειδή είναι «στρεβλωμένα» και υπάρχουν «σωροί από σίδερα», καθίσματα και κάθε είδους εμπόδια που δυσχεραίνουν την προσέγγιση των θυμάτων. «Έχουμε δύο τρένα σε απόσταση περίπου 800 μέτρων το ένα από το άλλο και έχουμε ήδη ολοκληρώσει την απομάκρυνση των νεκρών και των τραυματιών», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο τρένο Iryo.

Σάντσεθ: Νύχτα βαθιάς οδύνης

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα.

«Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω X τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».

Τι γνωρίζουμε για τη μετωπική σύγκρουση

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα, ωστόσο ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, το χαρακτήρισε «ένα πραγματικά παράξενο» περιστατικό, σημειώνοντας ότι συνέβη σε ένα επίπεδο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής που είχε ανακαινιστεί τον Μάιο.

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας, που ταξίδευε από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη με περίπου 300 επιβάτες, εκτροχιάστηκε κοντά στο χωριό Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα.

Μετά τον εκτροχιασμό, πέρασε στη γραμμή της αντίθετης κατεύθυνσης και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα άλλο τρένο, το οποίο μετέφερε περίπου 200 επιβάτες και εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα.

Ο διαχειριστής του σιδηροδρομικού δικτύου Adif ανακοίνωσε ότι το ατύχημα σημειώθηκε στις 19:45 (18:45 GMT), περίπου δέκα λεπτά αφότου το τρένο από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη, που ανήκε στην εταιρεία Iryo, είχε αναχωρήσει από την Κόρδοβα.

Το δεύτερο τρένο, που δέχθηκε το κύριο πλήγμα της σύγκρουσης, ανήκε στη δημόσια σιδηροδρομική εταιρεία της Ιπανίας, Renfe. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Κόρδοβας, Πάκο Καρμόνα, δήλωσε στο TVE ότι, ενώ το τρένο της Iryo εκκενώθηκε μέσα σε λίγες ώρες από το περιστατικό, τα βαγόνια της Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με στρεβλωμένα μέταλλα και ανθρώπους παγιδευμένους στο εσωτερικό.

Ο Πουέντε ανέφερε ότι το τρένο που εκτροχιάστηκε ήταν ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων ετών. Όπως δήλωσε, το πίσω μέρος του πρώτου τρένου εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε στο μπροστινό μέρος του άλλου τρένου, εκτροχιάζοντας τα δύο πρώτα βαγόνια του και ρίχνοντάς τα σε πρανές ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων. Η μεγαλύτερη καταστροφή σημειώθηκε στο μπροστινό τμήμα του τρένου της Renfe, πρόσθεσε.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος ενδέχεται να διαρκέσει περίπου έναν μήνα.