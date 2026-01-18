Νέα πλάνα από την εντυπωσιακή ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, στην Γκαλερί του Απόλλωνα, του μουσείου του Λούβρου, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μέσω δύο τηλεοπτικών εκπομπών στη Γαλλία τις «Complement d’enquete» και «Sept a Huit».

Στο εν λόγω οπτικοακουστικό ντοκουμέντο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, καταγράφονται οι δύο ληστές να δρουν για αρκετά λεπτά μέσα στον χώρο, χρησιμοποιώντας τροχό και γροθιές για να σπάσουν τα προστατευτικά τζάμια και να αρπάξουν τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα από τις προθήκες.

Συγκεκριμένα, προβάλλεται η στιγμή που οι δράστες εισβάλλουν από παράθυρο του πρώτου ορόφου, ακινητοποιούν το προσωπικό ασφαλείας και αφαιρούν τους θησαυρούς του γαλλικού στέμματος, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ.

Στο βίντεο, εμφανίζονται οι δύο κουκουλοφόροι να εισέρχονται στην αίθουσα. Ο πρώτος, που φοράει κίτρινο γιλέκο, τρέχει αμέσως προς την προθήκη με τα «Κοσμήματα του Ναπολέοντα». Ο συνεργός του, φορώντας κράνος, κινείται πιο αργά και προσποιούμενος ότι επιτίθεται στους φύλακες, τους αναγκάζει να υποχωρήσουν και να οδηγήσουν το κοινό στο πίσω μέρος της αίθουσας, ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας. Στη συνέχεια, ο δεύτερος δράστης κατευθύνεται προς την άλλη προθήκη, η οποία ήταν αφιερωμένη στα «Κοσμήματα των κυριαρχών».

Για σχεδόν τέσσερα λεπτά, οι ληστές εστιάζουν στο γυαλί που προστάτευε τα πολυπόθητα κοσμήματα. Αρχικά χρησιμοποιούν έναν τροχό για να διαπεράσουν τα προστατευτικά εμπόδια και στη συνέχεια σπάνε τα τζάμια με τις γροθιές τους.

Παράλληλα, οι κάμερες κατέγραψαν έναν φύλακα ασφαλείας να πραγματοποιεί τηλεφωνική κλήση, πιθανότατα για να ειδοποιήσει την υπηρεσία ασφαλείας του μουσείου ή την Αστυνομία.

Πού βρίσκονται οι έρευνες

Παρά τις συλλήψεις και τις προφυλακίσεις σχετικά με την κινηματογραφική ληστεία, τα κλεμμένα κοσμήματα παραμένουν άφαντα, εντείνοντας το μυστήριο γύρω από την τύχη τους.

Οι έρευνες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: από θησαυροφυλάκια στο εξωτερικό και κρυψώνες εντός Γαλλίας, μέχρι το ακραίο σενάριο να έχουν καταλήξει στον βυθό του Σηκουάνα.

Οι ύποπτοι είναι άνδρες ηλικίας από 30 έως σχεδόν 40 ετών και ανακρίνονται από τα μέσα Ιανουαρίου. Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκουό, δήλωσε, κατά την απαγγελία των κατηγοριών, ότι το προφίλ των κατηγορουμένων δε συνάδει με εκείνο «που συνήθως συνδέεται με την κορυφή του φάσματος του οργανωμένου εγκλήματος».