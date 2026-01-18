Ώρες αγωνίας για οκτώ ορειβάτες που εγκλωβίστηκαν σε υψόμετρο 2 χιλιάδων μέτρων στον παγωμένο Ταΰγετο. Τέσσερις έχουν τραυματιστεί μετά από πτώση σε χαράδρα όμως δεν στάθηκε δυνατή η μεταφορά τους από το σημείο καθώς το ελικόπτερο που κλήθηκε για βοήθεια δεν μπόρεσε να προσγειωθεί εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Όπως φαίνεται και στο αποκλειστικό βίντεο του MEGA, άνδρες της Πυροσβεστικής έχουν μόλις εντοπίσει 4 από τους οκτώ ορειβάτες που εγκλωβίστηκαν στον Ταΰγετο. Στα αποκλειστικά πλάνα του MEGA βλέπουμε να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν με φορείο καθώς έχουν τραύματα στα πόδια.

Η δραματική επιχείρηση είναι ακόμα σε εξέλιξη. Ο ένας μετά τον άλλον οι τραυματίες μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο.

Το θρίλερ με τους οκτώ ορειβάτες ξεκίνησε στη μία το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της ανάβασης γλίστρησαν και ο ένας παρέσυρε τον άλλον.

«Τα παιδιά, που τραυματίστηκαν ήταν χωρισμένα σε 3 σχοινοσυντροφιές, μία από τις σχοινοσυντροφιές γλίστρησε όπως την είδαν οι άλλοι από κάτω, οι άλλες σχοινοσυντροφιές που ανέβαιναν, και γλίστρησαν προς τα κάτω, με αποτέλεσμα ο ένας να πέσει πάνω στον άλλον. Σε αυτό το στάδιο, τραυματίστηκαν 3 άτομα στα πόδια με στραμπουλήγματα και 1 λιγότερο, που περπατάει υποβασταζόμενο», είπε η γενική γραμματέας Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής.

Οι ορειβάτες εγκλωβίστηκαν στη θέση Πόρτες, σε δύσβατο σημείο, κοντά στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας».

«Οι Πόρτες είναι ένα σημείο στον Ταΰγετο, λίγο πριν πάρεις την ανηφόρα για την κορυφή του Ταϋγέτου, τον προφήτη Ηλία. Ουσιαστικά βρίσκεται περίπου στα 20 λεπτά σε κανονικές συνθήκες για τους ορειβάτες, πριν φτάσουν στην κορυφή», είπε ο Bερούτης Θεόδωρος αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας.

Οι 4 τραυματίες ορειβάτες έπρεπε οπωσδήποτε να απομακρυνθούν με ελικόπτερο.

«Έχουμε 4 τραυματίες, πιο βαριά τέλος πάντων, περιπατητικούς μεν, αλλά θα μπουν σε φορεία σιγά σιγά, τους εγκαταλείπουν οι δυνάμεις τους, για να συνεχίσουμε την επιχείρηση», δήλωσε ο Δημοσθένης Κακούρος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σπάρτης.

Κινητοποιήθηκε άμεσα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, όμως δεν κατάφερε να προσεγγίσει εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.

«Είχαμε ελπίδες ότι το ελικόπτερο θα τα έπαιρνε, δεν τα πήρε το ελικόπτερο, δεν μπόρεσε να τα πάρει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τα παιδιά έχουν κατέβει στο καταφύγιο, όσα δεν έχουν χτυπήσει δηλαδή σοβαρά ή έχουν αμυχές κλπ.», πρόσθεσε η γενική γραμματέας ορειβατικού συλλόγου Φυλής

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου.

Όλοι δίνουν μάχη με τον χρόνο καθώς νύχτωσε και επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.