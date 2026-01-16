Δραματική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στο Μαρούσι, στις 12 Ιανουαρίου 2026. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης (15/1) σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή.

Τη σορό βρήκε η εθελοντική ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες, μετά από αίτημα των συγγενών. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της ομάδας στα κοινωνικά δίκτυα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο θάνατος του άτυχου νεαρού φαίνεται να προήλθε από πτώση.

Η προανάκριση από τις Αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Ο 25χρονος φέρεται να είχε φύγει από το σπίτι με ένα γκρι αυτοκίνητό Toyota Avensis και έκτοτε δεν είχε επικοινωνήσει με κανέναν.

Υπενθυμίζεται ότι για την εξαφάνισή του, είχε εκδοθεί missing alert, που ανέφερε ότι εκείνη τη μέρα φορούσε πράσινο ανοιχτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μαύρο φούτερ.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΤΣΑΥΤΗ, 25 EΤΩΝhttps://t.co/9IjdrbF7SG pic.twitter.com/KD541Qcspb — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) January 13, 2026

Δημόσια έκκληση για βοήθεια είχε απευθύνει και ο αδερφός του 25χρονου, με ανάρτησή του σε ομάδα του Facebook.