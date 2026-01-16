Δεν αντιμετώπιζε κάποιο έντονο ψυχολογικό πρόβλημα ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί και τελικά βρέθηκε νεκρός σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή είπε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος.

«Δεν είχε φύγει ξανά από το σπίτι. Αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα προσωπικά. Δεν είχε φίλους και δεν εργαζόταν», είπε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», τονίζοντας: «Δεν είχε κάποιο ψυχικό έντονο πρόβλημα. Ήταν πιεσμένος» είπε στον ΑΝΤ1 για τον Γιώργο Κοτσαύτη.

«Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα είναι πολλοί πιεσμένοι. Να πω και κάτι που ζούμε… Κάθε δεύτερη μέρα ζούμε μια αγωνία για παιδιά και ενήλικες που παίρνουν τηλέφωνο, ότι θέλουν να κάνουν κάτι κακό. Δυστυχώς, υπάρχει αυτή η πραγματικότητα» πρόσθεσε.

«Τώρα είναι αργά για τον Γιώργο, αλλά να προλαβαίνουμε τέτοιες καταστάσεις», ανέφερε για τον 25χρονο.