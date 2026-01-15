Αποδείξεις για εκμετάλλευση εργαζομένων σε ένα κινεζικό εργοστάσιο που κατασκευάζει τις δημοφιλείς κούκλες Labubu, ισχυρίζεται ότι βρήκε η China Labor Watch (CLW), με έδρα τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την οργάνωση, από έρευνα που διεξήγαγε προκύπτει ότι ένας από τους προμηθευτές της Pop Mart ανάγκαζε τους υπαλλήλους να κάνουν υπερβολικές υπερωρίες, να υπογράφουν εν λευκώ ή με ελλιπή στοιχεία και με άδειες άνευ αποδοχών.

Η παγκόσμια επιτυχία

Το 2025 ήταν αναμφισβήτητα η χρονιά των Labubu. Τον Απρίλιο, οι χνουδωτές μικρές κούκλες με μορφή τέρατος και μυτερά δόντια από την εταιρεία παιχνιδιών του Χονγκ Κονγκ Pop Mart, έκαναν την εμφάνισή τους στις ροές στα social media, σε βίντεο unboxing και αποκαλύψεις συλλογών.

Ο λιανοπωλητής παιχνιδιών με έδρα το Πεκίνο δήλωσε ότι εκτιμά τις λεπτομέρειες της έρευνας και ότι θα απαιτήσει «αυστηρά» από τις εταιρείες που κατασκευάζουν τα παιχνίδια του να διορθώσουν τις πρακτικές τους, εάν οι ισχυρισμοί αποδειχθούν αληθινοί, σύμφωνα με το BBC.

Η Pop Mart πρόσθεσε ότι διενεργεί τακτικούς ελέγχους των προμηθευτών της, συμπεριλαμβανομένων ετήσιων ανεξάρτητων ελέγχων από τρίτους που πραγματοποιούνται από διεθνώς αναγνωρισμένους επιθεωρητές.

Σύμφωνα με την έκθεση της CLW, η οργάνωση πραγματοποίησε ενδελεχή έρευνα για τον κατασκευαστή Labubu, Shunjia Toys Co Ltd, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της νότιας Κίνας. Οι ερευνητές της πραγματοποίησαν 51 προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπαλλήλους του εργοστασίου με αντικείμενο τους όρους πρόσληψης και συμβάσεων και τις συνθήκες εργασίας.

Το εργοστάσιο είναι μια «βασική μονάδα παραγωγής» των παιχνιδιών Pop Mart και απασχολεί περισσότερους από 4.500 εργαζόμενους, σύμφωνα με την CLW.

Παράνομες υπερωρίες, απουσία μέτρων προστασίας εργαζομένων

Μεταξύ άλλων, η οργάνωση επεσήμανε στο εργοστάσιο της Shunjia Toys Co Ltd στην κομητεία Xinfeng παράνομες υπερωρίες, ασαφείς συμβάσεις εργασίας και έλλειψη εκπαίδευσης και προστασίας σε θέματα ασφάλειας.

Στο εργοστάσιο δεν εντοπίστηκε παιδική εργασία, αλλά απασχολούσε 16χρονους εργαζόμενους που υπόκειντο στις ίδιες συνθήκες εργασίας με τους ενήλικες, χωρίς την ειδική φροντίδα που απαιτείται από την κινεζική νομοθεσία, ανέφερε η CLW.

Η ΜΚΟ συνέστησε στην Pop Mart να λάβει «άμεσα μέτρα» για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού της και ανακοίνωσε ότι η εταιρεία πρέπει να αποζημιώσει τους εργαζόμενους και να διασφαλίσει ότι η γραμμή παραγωγής της συμμορφώνεται με την κινεζική εργατική νομοθεσία και τα διεθνώς αναγνωρισμένα εργασιακά πρότυπα.

Τέτοιες εγκαταστάσεις, που ονομάζονται κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM), κατασκευάζουν προϊόντα σύμφωνα με τις τιμές και τα προγράμματα παραγωγής που καθορίζονται από τον πελάτη. «Ως αποτέλεσμα, οι συνθήκες εργασίας στις εγκαταστάσεις OEM διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από τις πρακτικές προμήθειας των εμπορικών σημάτων», σημείωσε η CLW.

Τα Labubus έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή, προκαλώντας φρενίτιδα για την απόκτησή τους, με ουρές στα καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

Οι διαφημίσεις από διασημότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν και η Lisa από το K-pop συγκρότημα Blackpink έχουν δώσει περαιτέρω ώθηση στην Pop Mart προς την κορυφή των παγκόσμιων λιανοπωλητών.

Κέρδη δισεκατομμυρίων

Την ίδια στιγμή που οι καταγγελίες για παραβιάσεις των υποτυπωδών εργασιακών δικαιωμάτων κάνουν τον γύρο του κόσμου, η Pop Mart ανακοινώνει εκτόξευση οικονομικών στοιχείων στα οποία αποτυπώνεται η επιτυχία της Labubu-mania.

Τα έσοδα αυξήθηκαν έως και 250% σε ετήσια βάση στο τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, με τις πωλήσεις στις αγορές του εξωτερικού να σημειώνουν άνοδο έως και 370% σε σύγκριση με αύξηση περίπου 190% στην ηπειρωτική Κίνα, ανέφερε η Pop Mart σε ενημέρωση για το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Οι πωλήσεις της Pop Mart απογειώθηκαν από το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους, χάρη στις κυκλοφορίες του λούτρινου παιχνιδιού Labubu, το οποίο έγινε παγκόσμια επιτυχία και λάτρεψαν τόσο οι διασημότητες όσο και οι απλοί καταναλωτές.

Οι δυτικές αγορές συνέχισαν να σημειώνουν ταχύτερη αύξηση των πωλήσεων για την Pop Mart.

Τα έσοδα στην Αμερική αυξήθηκαν έως και 1.270% το τρίτο τρίμηνο. Οι πωλήσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν έως και 740%. Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 170% έως 175%.

Η αρχή πριν από 10 χρόνια

Τα Labubu παρουσιάστηκαν στον κόσμο το 2015, όταν ο συγγραφέας Κάσινγκ Λουνγκ, με έδρα την Ολλανδία, δημοσίευσε «Τα Τέρατα», μια σειρά παιδικών βιβλίων με τους χαρακτήρες.

Μόλις τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο, η τύχη χαμογέλασε πραγματικά σε αυτά τα άσχημα χαριτωμένα ξωτικά — μετατρέποντάς τα σε συλλεκτικά λούτρινα παιχνίδια που στη συνέχεια έγιναν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, με τις πωλήσεις φέτος καθ’ οδόν να ξεπεράσουν από τις Barbie και να ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η επακόλουθη αύξηση της τιμής της μετοχής της Pop Mart International Group Ltd., η οποία κατασκευάζει και πουλάει τα παιχνίδια, οδήγησε τον 38χρονο ιδρυτή της εταιρείας με έδρα το Χονγκ Κονγκ, Γουάνγκ Νινγκ, να γίνει ο 12ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Κίνα, με καθαρή περιουσία άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

