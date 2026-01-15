Έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία, η οποία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε έναν ιστορικό, στενό δρόμο, ο οποίος είναι γεμάτος με παλαιότερες μονοκατοικίες.

Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε, δήλωσε στο ANP εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης Veiligheidsregio Utrecht. Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό. «Ξέσπασε φωτιά σε ένα σπίτι στην οδό Visschersteeg», ανέφερε η περιφερειακή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

Σπασμένα τζάμια και συντρίμμια κάλυψαν τον δρόμο και οι διασώστες προχώρησαν επίσης στην εκκένωση κατοικιών και επιχειρήσεων στις περιοχές Mariaplaats και Springweg.

Τουλάχιστον έξι ασθενοφόρα στάλθηκαν στο σημείο, ενώ ιατρική ομάδα μεταφέρθηκε στην περιοχή με ελικόπτερο. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, την ώρα που οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

