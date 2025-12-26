Αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών από την έκρηξη στο εσωτερικό τεμένους της αλαουιτικής μειονότητας στην πόλη Χομς, στη Συρία. Σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε κατά την ώρα της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής.

Τον προσωρινό απολογισμό ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας διευκρινίζοντας ότι 21 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί.

UPDATE | Local sources report that the attack on worshippers inside Imam Ali Mosque in the Wadi al-Dhahab neighborhood of Homs, Syria has resulted in at least 3 deaths and 5 injuries. pic.twitter.com/HSaes9ikz7 — The Cradle (@TheCradleMedia) December 26, 2025

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της πόλης Χομς, εκρηκτικός μηχανισμός ανατινάχθηκε στο εσωτερικό του τεμένους Αλι μπιν Αμπι Ταλίμπ και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Το πρακτορείο ειδήσεων Sana μετέδωσε ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία της έκρηξης.

Συρία: Συχνές οι επιθέσεις σε Αλαουίτες

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH) που διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πηγών στην Συρία ανακοίνωσε ότι δεν είναι ακόμη δυνατόν να προσδιορισθεί αν η έκρηξη προκλήθηκε «από επίθεση αυτοκτονίας ή από εκρηκτικό μηχανισμό».

Η πόλη Χομς κατοικείται από σουνιτικό ως επί το πλείστον πληθυσμό και περιλαμβάνει αρκετές συνοικίες που κατοικούνται από τη μειονότητα των αλαουιτών.

Από την μουσουλμανική μειονότητα των αλαουιτών προέρχεται ο πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από συνασπισμό σουνιτικών ισλαμιστικών ανταρτικών ομάδων υπό την ηγεσία του Άχμεντ αλ-Σάρα, μεταβατικού προέδρου της Συρίας.

Έκτοτε, η κοινότητα αυτή έχει γίνει στόχος επιθέσεων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με εθνική εξεταστική επιτροπή, τουλάχιστον 1.426 μέλη της σκοτώθηκαν κατά τις συγκρούσεις του Μαρτίου μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ανδρών πιστών στον Μπασάρ αλ-Άσαντ στην δυτική Συρία.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μέλη της μειονότητας των αλαουιτών, σκοτώθηκαν τον Μάρτιο.

Η ανακοίνωση του συριακού ΥΠΕΞ

Η φονική επίθεση συνιστά «απέλπιδα προσπάθεια» αποσταθεροποίησης της χώρας, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτή η άνανδρη εγκληματική ενέργεια αποτελεί μία από αυτές τις απέλπιδες και επαναλαμβανόμενες απόπειρες υπονόμευσης της ασφάλειας και της σταθερότητας και διασποράς χάους» στην Συρία, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών όπου περιλαμβάνεται η υπόσχεση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε κάθε της μορφή.