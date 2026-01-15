Πέθανε Θανάσης Χειμάρας σε ηλικία 81 ετών ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Νομάρχης.

Σε ανακοίνωσή τους, τα παιδιά του, Γιώργος και Θέμης Χειμάρας, αποχαιρετούν με λόγια βαθιάς αγάπης τον πατέρα τους, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια τη Φθιώτιδα, τόσο από τη θέση του βουλευτή όσο και του νομάρχη. Όπως τονίζουν, πέρα από τη δημόσια διαδρομή του, για την οικογένειά του υπήρξε πρωτίστως ο άνθρωπος που δίδαξε την αξιοπρέπεια και την αγάπη, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Λιανοκλάδι, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών.

Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν το έργο του Ορφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας και του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για τον θάνατο του Θανάση Χειμάρα

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Θανάση Χειμάρα, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια τη δημόσια ζωή και τον τόπο του.

Υπήρξε φίλος μου και συνάδελφος στη Βουλή, με σταθερές αρχές, ήθος και αίσθημα ευθύνης. Ως Βουλευτής και Νομάρχης Φθιώτιδας άφησε πίσω του ουσιαστικό έργο και ένα παράδειγμα σοβαρότητας και προσφοράς.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή.»