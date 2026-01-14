Νεκρός άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε στη Λεμεσό της Κύπρου, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές. Η σορός βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που καθιστά προς το παρόν αδύνατη την άμεση αναγνώρισή της.

Το πτώμα εντόπισε πολίτης στην παραλία της Αυδήμου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη των Βρετανικών Βάσεων, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού και ο υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στο νεκροτομείο των Βρετανικών Βάσεων, ώστε αύριο Πέμπτη να διενεργηθεί η νεκροτομή από ιατροδικαστή των Βρετανικών Βάσεων και να ληφθούν δείγματα DNA για να γίνει η ταυτοποίηση του άγνωστου άνδρα αναφέρει το sigmalive.

Για την ώρα, η Αστυνομία δεν επιβεβαιώνει κατά πόσο η σορός ανήκει στον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου στη Λεμεσό.

Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Πισσουρίου και ειδικότερα στο Κάβο Άσπρο, όπου το κινητό τηλέφωνο του εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα.

Σύμφωνα πάντα με το ΤΑΕ Λεμεσού, μέχρι στιγμής δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο όσον αφορά την αιτία θανάτου του άγνωστου άντρα.