Με μια ανάρτηση του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να πιέζει χωρίς ίχνος οπισθοχώρησης για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, απαντώντας μάλιστα στα όσα φέρονται να δηλώνουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ηγέτες πως μια προσάρτηση της Γροιλανδίας, θα σηματοδοτήσει ουσιαστικά το τέλος του ΝΑΤΟ.

Η ανάρτηση έρχεται την ώρα που όλοι ετοιμάζονται για την κρίσιμη συνάντηση για το θέμα στον Λευκό Οίκο, παρουσία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του Μάρκο Ρούμπιο και των ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας και της Δανίας.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτηση του:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται την Γροιλανδία για λόγους Εθνικής Ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για τον «Χρυσό Θόλο» που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να μας δείξει τον δρόμο για να την αποκτήσουμε. ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Η ΡΩΣΙΑ Ή Η ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ! Στρατιωτικά, χωρίς την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, που έφτιαξα σε μεγάλο βαθμό κατά την πρώτη μου θητεία και τώρα φέρνω σε ένα νέο και ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας – ΟΥΤΕ ΚΑΝ! Το ξέρουν και το ξέρω και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με την Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό δεν είναι αποδεκτό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος DJT»