Η Έλενα Φυντανίδου, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή υπό ποιες συνθήκες πετούν τα αεροπλάνα εντός του ελληνικού εναέριου χώρου και πώς φτάσαμε στο μπλακ άουτ του FIR Αθηνών. Τα απαρχαιωμένα συστήματα της πολιτικής αεροπορίας και το χρονοδιάγραμμα του εκσυγχρονισμού τους.

Στο podcast με τίτλο «Πώς έγινε (και πώς δε θα ξαναγίνει) το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:49 Πώς φτάσαμε στο πρωτοφανές μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

2:04 Η διαχείριση του περιστατικού από τους πιλότους και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

3:24 Η επίλυση και η διερεύνηση των αιτιών του προβλήματος.

5:19 Η παλαιότητα των ελληνικών ραντάρ, όπως την περιγράφουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

7:47 Τι διεκδικούν οι επαγγελματίες στον χώρο της πολιτικής αεροπορίας και τι τελικά κερδίζουν.

8:50 Η παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ο αγώνας δρόμου για την απόκτηση σύγχρονων συστημάτων.

g>Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια