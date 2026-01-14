Η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία επαναφέρει την Αρκτική και το ρόλο του Αρκτικού Ωκεανού στη διεθνή ναυτιλία, στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε την κυβέρνηση της Δανίας να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, επικαλούμενος ιστορικά προηγούμενα του 19ου αιώνα με την αγορά από τις ΗΠΑ της Αλάσκας από τη Ρωσία και της Λουιζιάνα από τη Γαλλία.

Πέρα από αυτή την εμπορική προσέγγιση, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η αποτυχία συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένης πιθανής στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ, προκαλώντας ανησυχίες για αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο και πιθανή υπονόμευση της συνοχής της συμμαχίας του Βόρειου Ατλαντικού.

Ενώ η εθνική ασφάλεια παρουσιάζεται ως επίσημο επιχείρημα, από πλευράς Ουάσιγκτον, τα κίνητρα για τον έλεγχο της Γροιλανδίας αφορούν την πρόσβαση στα σημαντικά φυσικά αποθέματα του νησιού: πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σπάνιες γαίες, ουράνιο και άλλα κρίσιμα ορυκτά, σημειώνει σε μία ανάλυση του, ο ναυλομεσιτικός οίκος Intermodal.

Οι προκλήσεις

Ωστόσο, η αξιοποίησή τους παραμένει μακροπρόθεσμο ενδεχόμενο, καθώς παραμένουν σοβαρές προκλήσεις, όπως περιορισμένες υποδομές, σκληρές κλιματικές συνθήκες και αυστηροί περιβαλλοντικοί κανονισμοί, που δυσχεραίνουν μεγάλης κλίμακας εξορυκτικές δραστηριότητες. Βραχυπρόθεσμα, πάντως μια Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο θα επέτρεπε την επέκταση και ενίσχυση της παρουσίας των ΗΠΑ στην Αρκτική — μια περιοχή με αυξανόμενη σημασία για τη θαλάσσια εμπορική ναυτιλία τα τελευταία χρόνια, σημειώνει η Intermodal.

Ο ναυλομεσιτικός οίκος επικαλείται στοιχεία από το Norwegian Centre for High North Logistics, ερευνητικό κέντρο ειδικευμένο στις αρκτικές μεταφορές, που δείχνουν ότι το θαλάσσιο εμπόριο στην Αρκτική αυξάνεται σταθερά, υπογραμμίζοντας την ενισχυμένη σημασία του, παρά τους μικρότερους όγκους φορτίου που εξυπηρετεί σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς θαλάσσιους διαδρόμους και τους εποχικούς περιορισμούς.

Το Βόρειο Θαλάσσιο Πέρασμα

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η μεταφορά φορτίων μέσω του Βορείου Θαλασσίου Περάσματος (Northern Sea Route) μιας θαλάσσιας διαδρομής κατά μήκος της ρωσικής ακτής της Αρκτικής, που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό, γνωστό και ως Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή, ενώ το αντίστοιχο πέρασμα δυτικά του Καναδά ονομάζεται Βορειοδυτικό Πέρασμα.

Ειδικότερα όπως αναφέρει ο Νίκος Ταγκούλης αναλυτής της Intermodal, έχει καταγράψει σημαντική άνοδο φορτίων στο πλαίσιο του εμπορίου Ρωσίας–Κίνας, με τις διελεύσεις να αυξάνονται πενταπλάσια σε σχέση με δέκα χρόνια πριν, ξεπερνώντας τα 100 ταξίδια σε περίοδο ναυσιπλοΐας 4,5 μηνών. Συγκεκριμένα, οι διελεύσεις έφτασαν τις 107 το 2025 έναντι 97 το 2024 και η μεταφορά φορτίου αυξήθηκε 3,2% σε 6,2 εκατ. dwt.

Τα δεξαμενόπλοια, κυρίως 70.000–120.000 dwt που μεταφέρουν ρωσικό αργό πετρέλαιο στην Κίνα, παρέμειναν η μεγαλύτερη κατηγορία φορτίου (34 διελεύσεις και 3,1 εκατ. dwt), καταγράφοντας μικρή μείωση έναντι του 2024. Αντίθετα, τα φορτηγά πλοία χύδην ξηρού φορτίου, κυρίως Capesize και Panamax με ρωσικό άνθρακα προς Κίνα, αποτέλεσαν την κύρια κινητήρια δύναμη της αύξησης, με 23 διελεύσεις το 2025 έναντι 15 το 2024 (+8) και άνοδο 28% στη μεταφερόμενη ποσότητα (1,9 εκατ. dwt). Οι μεταφορές με containership αυξήθηκαν επίσης από 11 το 2024 σε 15 το 2025, συνδέοντας την Αγία Πετρούπολη με κινεζικά λιμάνια και περιλαμβάνοντας και δρομολόγιο Κίνας–Ηνωμένου Βασιλείου. Τέλος, 5 φορτία LNG πραγματοποιήθηκαν το 2025, έναντι 4 ένα χρόνο πριν.

Οι αρκτικές διαδρομές

Παρότι οι αρκτικές θαλάσσιες διαδρομές παραμένουν εποχικές και μικρές σε όγκο, προσφέρουν σημαντικά εμπορικά πλεονεκτήματα. Τα ταξίδια μέσω NSR είναι 30–40% συντομότερα από τις συμβατικές διαδρομές Ευρώπης–Ασίας, μειώνοντας καύσιμα, χρόνο και εκπομπές. Ωστόσο, εκτιμά η Intermodal, η ναυσιπλοΐα στην Αρκτική συνοδεύεται από σημαντικές δυσκολίες: περιβαλλοντικούς κινδύνους, ασταθείς καιρικές συνθήκες που περιπλέκουν προγραμματισμούς λιμενικών προσεγγίσεων, περιορισμένες υποδομές, ελάχιστα βαθιά λιμάνια και σημεία ανεφοδιασμού.

Επιπλέον, υπάρχει γεωπολιτικός κίνδυνος, καθώς η Ρωσία ελέγχει την NSR και απαιτεί άδειες και καταβολή διοδίων. Παρ’ όλα αυτά, οι αρκτικοί διάδρομοι προσφέρουν εποχικές ευκαιρίες για πλοιοκτήτες να συμπληρώνουν τα παραδοσιακά δρομολόγια με σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων.

Μακροπόθεσμα, η συνεχής υποχώρηση των πάγων λόγω της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε τελικά να επιτρέψει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Κεντρικού Αρκτικού Ωκεανού (Transpolar Sea Route), προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου και κόστους ως ο πιο άμεσος θαλάσσιος διάδρομος Ασίας–Ευρώπης, παρακάμπτοντας σε μεγάλο βαθμό τους εθνικούς ελέγχους. Ήδη κρίσιμη στο γεωπολιτικό παιχνίδι, η Αρκτική ενδέχεται να διαδραματίσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση των παγκόσμιων εμπορικών ροών τα επόμενα χρόνια, υπογραμμίζει η Intermodal.

Πηγή: ot.gr