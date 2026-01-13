Σωρεία αντιδράσεων έχει προκαλέσει ο λογαριασμός SecureBordersUK στο TikTok, μέσω του οποίου η κυβέρνηση της Βρετανίας ανεβάζει βίντεο με απελάσεις μεταναστών.

Με σύνθημα «Αποκαθιστούμε την τάξη και τον έλεγχο στα σύνορά μας» τα βίντεο συνοδεύονται από δραματική μουσική, μετατρέποντας τη «βαναυσότητα» σε «clickbait», όπως σχολιάζουν κάποιοι.

Το πρώτο βίντεο, διάρκειας 20 δευτερολέπτων, δείχνει ανθρώπους με χειροπέδες να μπαίνουν σε αεροπλάνα, καθώς και εφόδους για τη σύλληψη παράνομων εργαζομένων. «Και είναι μόνο η αρχή» είναι το μήνυμα.

Οι αριθμοί

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι ο λογαριασμός στοχεύει στην αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης και στην αποτροπή ανθρώπων από το να επιχειρούν την επικίνδυνη διέλευση της Μάγχης.

Τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει δείχνουν επίπεδα-ρεκόρ συλλήψεων και ελέγχων σε σχέση με την παράνομη εργασία, από τότε που άρχισαν να τηρούνται τα σχετικά αρχεία το 2019.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 12.791 έλεγχοι, αύξηση 57% σε σχέση με τους 8.122 του 2024, σε επιχειρήσεις όπως ινστιτούτα νυχιών, πλυντήρια αυτοκινήτων, κουρεία και καταστήματα take away.

Οι συλλήψεις έφτασαν επίσης σε ιστορικό υψηλό, με 8.971 την περασμένη χρονιά, αυξημένες κατά σχεδόν 59% σε σύγκριση με τις 5.647 του 2024, που ήταν το προηγούμενο υψηλότερο σημείο στα στοιχεία που δημοσίευσε το Home Office. Από όσους συνελήφθησαν, 1.087 άτομα έχουν μέχρι στιγμής απομακρυνθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αξιολύπητο επικοινωνιακό τρικ»

Η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, δήλωσε: «Δεν υπάρχει θέση για την παράνομη εργασία στις κοινότητές μας. Γι’ αυτό ενισχύσαμε τις δράσεις επιβολής του νόμου στο υψηλότερο επίπεδο στη βρετανική ιστορία, ώστε οι παράνομοι μετανάστες στη μαύρη οικονομία να μην έχουν πού να κρυφτούν».

Από την πλευρά του ο Κρις Φιλπ, σκιώδης υπουργός Εσωτερικών, δήλωσε: «Αυτό είναι άλλο ένα αξιολύπητο επικοινωνιακό τρικ που δεν θα λειτουργήσει. Η ιδέα ότι με μερικές αναρτήσεις στο TikTok θα σταματήσουν οι παράνομοι μετανάστες είναι γελοία, όπως και το προηγούμενο τέχνασμα της κυβέρνησης για το “χτύπημα των συμμοριών”».