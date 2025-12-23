Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια, όταν κατέρρευσε ασανσέρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας άνδρας που βρισκόταν μέσα στον ανελκυστήρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα επί της οδού Θεοδάμαντος. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο τραυματίας φέρεται να είναι ο συντηρητής του ασανσέρ, ο οποίος εκτελούσε εργασίες τη στιγμή της κατάρρευσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού, καταφέρνοντας να ανασύρουν τον άνδρα.

Στη συνέχεια, ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται και του παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.