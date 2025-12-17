Την ώρα που οι έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη παραμένουν άκαρπες για 10η ημέρα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του αυτοαποκαλούμενου επικεφαλής του Ινστιτούτου επιστημονικής έρευνας Ζυρίχης, που ζητούσε χρήματα για να βοηθήσει στις έρευνες.

Ο ίδιος υποστήριζε ότι διέθετε μία ειδική τεχνολογία που υποτίθεται ότι βασιζόταν στην κβαντική φυσική και την χρήση δορυφόρων.

Απάτη και ψεύτικες υποσχέσεις

Ο πατέρας του αγνοούμενου γιατρού, μιλώντας στο Live News, κάνει λόγο για απάτη και ψεύτικες υποσχέσεις με στόχο κάποιοι να κερδίσουν χρήματα.

«Ζούμε σε αγωνία μεγάλη. Εκείνος τελικά που μας είπαν χθες και μας ζήτησε και του κόσμου τα λεφτά αποδείχτηκε απατεώνας. Να μην σας πω ότι τον συνέλαβαν κιόλας. Απάτη σκέτη ήταν. Δυστυχώς, όσο περνάνε οι μέρες είναι δύσκολα τα πράγματα».

Ο 54χρονος αυτοαποκαλούμενος επικεφαλής του Ινστιτούτου επιστημονικής έρευνας Ζυρίχης, προσήχθη από την Αστυνομία για να δώσει εξηγήσεις. Ο ίδιος έλεγε τις προηγούμενες μέρες πως είχε καταφέρει να εντοπίσει ίχνη του αγνοούμενου γιατρού στην πόλη των Χανίων. Ο δημιουργός της υπηρεσίας Silver Alert, είχε μεταφέρει στο Live News τα όσα του έλεγε.

Όταν διαπιστώθηκε πως οι ισχυρισμοί του αυτοαποκαλούμενου ερευνητή ήταν έωλοι, αστυνομικοί τού ζήτησαν να τους ακολουθήσει στο τμήμα.

«Πολύ δύσκολα, σκοτάδι. Αυτός μας έλεγε ότι τον βρίσκω εδώ, τον βρίσκω εκεί, πάει εδώ, πάει εκεί. Πιστέψαμε, χαρήκαμε αλλά τελικά τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Αυτός έλεγε δήθεν εδώ, δήθεν εκεί, τους πήγε παντού, τιποτα», λέει ο πατέρας του αγνοούμενου.

«Ελπίζουμε να βρεθεί ζωντανός»

Παρά τις συνεχείς έρευνες δεν έχει εντοπιστεί ακόμα κανένα σημάδι του.

«Δεν μπορώ να ξέρω τι ειπώθηκε και δεν θέλω να εικάζω. Το Σάββατο ήταν καλά πάντως. Είχε βγει με φίλους του, μιλούσαμε και με τον αδερφό μου και με μένα για το μέλλον, τι θα κάνει στις διακοπές, τι θα κάνει με τη δουλειά του, φυσιολογικά, δεν ξέρω τι μπορεί να μεσολάβησε. Δεν υπήρχε κάτι προσωπικό, όχι», λέει ο αδερφός του.

Ένα 24ωρο μετά από εκείνη την έξοδο, τα ίχνη του 33χρονου χάθηκαν.

«Ήταν ξαφνικό όλο αυτό και εμάς, μας βρήκε απροετοίμαστους, αμέσως τον αναζητήσαμε αλλά δεν… Δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβεται. Ελπίζουμε να υπάρχει κάποιο στοιχείο για να βρεθεί ζωντανός».

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι έρευνες συνεχίστηκαν τόσο στην περιοχή του Αποκόρωνα που εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου με μηχανικό πρόβλημα, όσο και μέσα στα Χανιά.

«Δεν μιλήσαμε καθόλου, Κυριακή όχι. Δεν είχαμε επικοινωνία την Κυριακή, δυστυχώς. Δεν υπάρχει κάτι. Ήταν πολύ ξαφνικό όλο αυτό, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι», συμπληρώνει ο αδερφός του.

Το χρονικό της εξαφάνισης και οι έρευνες

Ο 33χρονος έμενε στο Ηράκλειο και εργαζόταν στο Βενιζέλειο. Δεν είχε απασχολήσει ποτέ με τη συμπεριφορά του. Ο αγνοούμενος ΩΡΛ ήταν, σύμφωνα με ασθενείς του, ένας εξαιρετικός επιστήμονας.

Την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, ο 33χρονος είχε τηλεφωνήσει στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και του ανέφερε πως δεν αισθανόταν καλά. Του ζήτησε μάλιστα να ταξιδέψει στην Κρήτη για να τον συναντήσει. Εκείνος το έκανε, αλλά όταν έφτασε στο Ηράκλειο, ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.

Όλα δείχνουν πως ο 33χρονος βγήκε από το αυτοκίνητό του, όταν διαπίστωσε το μηχανικό πρόβλημα και συνέχισε με τα πόδια. Κανείς όμως δεν τον είδε εκείνο το βράδυ.

Οι γονείς του αγνοούμενου, που είναι επίσης γιατροί στη Θεσσαλονίκη, φοβούνται ότι πίσω από την εξαφάνιση του γιου τους μπορεί να κρύβονται τα ψυχολογικά προβλήματα που, όπως λένε, αντιμετώπιζε ο γιος τους αλλά και το bullying που είχε δεχθεί από συναδέλφους του.

«Έχουν τα drone, έχουν τα σκυλιά, έχουν την ΕΜΑΚ, παντού ό,τι μπορούν, τώρα δύσκολα. Συνομιλούσε (με μία κοπέλα) ήταν πολύ καλή, φιλική σχέση. Δεν ήταν ερωτική σχέση. Την συνάντησα κιόλας, μου είπε μερικά πράγματα για τον Αλέξη, μου είπε για άλλες κοπέλες που ήξερε. Της τα έλεγε όλα. (…) Για το μπούλινγκ στο νοσοκομείο μάλλον, το υποτιθέμενο, δεν ξέρω αν ήταν πραγματικό, στην φαντασία του, αν ήταν έτσι, ότι τον υπέβλεπαν, ότι του έλεγαν ότι δεν κάνει καλά την δουλειά του αλλά ήταν άριστος», σημειώνει ο πατέρας του.