Ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει με ανακοίνωσή του τον ορισμό ξένου και Elite διαιτητή στην αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως «ακούμε ότι ετοιμάζεται ο «αρχιδιαιτητής» να ορίσει στο κρίσιμο παιχνίδι μας για το Κύπελλο την Τετάρτη Έλληνα διαιτητή, παραβιάζοντας την συμφωνία των Big4 για τη διαιτησία από ξένους στα μεταξύ τους παιχνίδια».

Ωστόσο, ο Στεφάν Λανουά και η ΚΕΔ επέλεξαν τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη να διευθύνει τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson ανάμεσα στους Πειραιώτες και τον Δικέφαλο του Βορρά, ενώ όρισαν τον Σλοβένο Ματέι Γιουγκ στο VAR, με AVAR τον Αλεξάνταρ Μάτκοβιτς.

Παράλληλα, ο Ευαγγέλου στο Παναθηναϊκός-Άρης και στο VAR θα είναι ο Κλέι Ρούπερτι από την Ολλανδία. Από’ κει και πέρα, στην OPAP Arena το ΑΕΚ-Άρης θα διευθύνει ο Τάσος Παπαπέτρου με VAR τον Θανάση Τζήλο, ενώ ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε στο Λεβαδειακός – Κηφισιά και στο VAR θα είναι ο Στέφανος Κουμπαράκης.

Οι ορισμοί των διαιτητών

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Γιουγκ

AVAR: Μάτκοβιτς

Παναθηναϊκός – Άρης

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Κολλιάκος, Χριστοδούλου

4ος: Βεργέτης

VAR: Ρούπερτι

AVAR: Φαν ντερ Άικ

ΑΕΚ – ΟΦΗ

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Διαμαντής

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Τζήλος

AVAR: Πουλικίδης

Λεβαδειακός – Κηφισιά