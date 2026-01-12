Στο Εφετείο της Αθήνας μετήχθη λίγο πριν τις 9 το πρωί η Ρούλα Πισπιρίγκου. Η καταδικασμένη σε πρώτο βαθμό ως παιδοκτόνος, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ελληνική Δικαιοσύνη σε δεύτερο βαθμό για το θάνατο της κόρης της, Τζωρτζίνας για την οποία πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου δολοφόνησε την 8χρονη κόρη της χορηγώντας της μεγάλη δόση κεταμίνης, κατηγορία την οποία η ίδια αρνείται και για το λόγο αυτό κατέθεσε έφεση στην καταδικαστική απόφαση, η οποία αναμένεται να δικαστεί από σήμερα.

Η δίκη είχε αναβληθεί στη σημερινή ημερομηνία (12 Ιανουαρίου 2025) προκειμένου η νέα συνήγορος υπεράσπισης, Βάσω Πανταζή να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσει την ογκώδη δικογραφία. Η δικηγόρος ανέλαβε την υπόθεση μετά το θάνατο του Αλέξη Κούγια.

Η 37χρονη Ρούλα Πισπιρίγκου εκτίει ποινή τρις ισοβίων καθώς τον περασμένο Μάριο καταδικάστηκε σε δύο ακόμη φορές ισόβια για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της Μαλένας και της Ίριδας, τα οποία η δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι επίσης τα δολοφόνησε