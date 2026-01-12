Ο Γιάννης Χρηστάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», συνομιλεί με τον Γιάννη Θ. Διαμαντή και θυμάται τους σταθμούς στην πολιτική πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Οι επιτυχίες, οι κρίσιμες στιγμές και το μέλλον.

Στο podcast με τίτλο «Κυριάκος Μητσοτάκης, 10 χρόνια στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:29 Η εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά στην ενεργό πολιτική.

Η εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά στην ενεργό πολιτική. 2:21 Η διαγραφή της Ντόρας Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία και η διαφοροποίηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η διαγραφή της Ντόρας Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία και η διαφοροποίηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. 4:58 Η θητεία Μητσοτάκη στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η θητεία Μητσοτάκη στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 6:56 Η εκλογή στην προεδρία της ΝΔ το 2016.

Η εκλογή στην προεδρία της ΝΔ το 2016. 10:10 Κυριάκος Μητσοτάκης vs Αλέξης Τσίπρας: Η ΝΔ ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κυριάκος Μητσοτάκης vs Αλέξης Τσίπρας: Η ΝΔ ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 11:19 Οι πιο δύσκολες στιγμές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την τριετία 2016-2019.

Οι πιο δύσκολες στιγμές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την τριετία 2016-2019. 13:15 Γιατί ο Μητσοτάκης έγινε πρωθυπουργός το 2019.

Γιατί ο Μητσοτάκης έγινε πρωθυπουργός το 2019. 14:43 Η πανδημία της COVID-19 και η διαχείριση του κρατικού χρήματος.

Η πανδημία της COVID-19 και η διαχείριση του κρατικού χρήματος. 16:30 Τα αγκάθια της υπόθεσης των υποκλοπών και του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Τα αγκάθια της υπόθεσης των υποκλοπών και του δυστυχήματος στα Τέμπη. 19:13 Η ατυχής διατήρηση του Κώστα Αχ. Καραμανλή στη λίστα υποψηφίων βουλευτών της ΝΔ.

Η ατυχής διατήρηση του Κώστα Αχ. Καραμανλή στη λίστα υποψηφίων βουλευτών της ΝΔ. 21:14 Η δεύτερη εκλογική νίκη Μητσοτάκη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δεύτερη εκλογική νίκη Μητσοτάκη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 25:19 Η δημιουργία και το αποτέλεσμα του επιτελικού κράτους.

Η δημιουργία και το αποτέλεσμα του επιτελικού κράτους. 27:10 Οι επερχόμενες εκλογές και το εμπόδιο με όνομα Αντώνης Σαμαράς.

Οι επερχόμενες εκλογές και το εμπόδιο με όνομα Αντώνης Σαμαράς. 29:16 Πόσο αλαζόνας μπορεί να θεωρηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

