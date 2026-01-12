Χωρίς τη συμμετοχή του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) καθώς και παραγωγούς και μέλη των ενώσεων ΠΕΘ (Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου) και ΕΜΚΕΘΙ (Ένωση Μη Κερδοσκοπικών Θιάσων), πραγματοποιήθηκε σήμερα η συζήτηση στο Θέατρο Λαμπέτη μετά από πρόσκληση της ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ – Ενωση Θεατρικών Παραγωγών, για τα προβλήματα του θεατρικού χώρου και τα ζητήματα που ανέκυψαν στην υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Το ΣΕΗ δεν παρέστη στη συζήτηση θεωρώντας ότι ουδέποτε προσκλήθηκε επίσημα από την ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ και μάλιστα προχώρησε σε έκτακτη γενική συνέλευση το μεσημέρι της Δευτέρας στο Θέατρο Αλκμήνη. Από την πλευρά της η ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ κάνει λόγο για email-πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημερομηνία τον Δεκέμβριο στο ΣΕΗ και τονίζει ότι η πρόσκληση ήταν ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο εργαζόμενο στον χώρο του θεάτρου.

Θυμίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις του ΣΕΗ με τους θεατρικούς παραγωγούς για την συλλογική σύμβαση εργασίας βρέθηκαν σε αδιέξοδο πριν από λίγους μήνες με αποτέλεσμα δύο απεργιακές κινητοποιήσεις των ηθοποιών τον περασμένο Δεκέμβριο (η τελευταία στις 27 Δεκεμβρίου).

Μητρώο παραγωγών

Το αδιέξοδο συνεχίζει να υφίσταται με την απουσία διαλόγου μεταξύ των πλευρών των παραγωγών και των ηθοποιών, ενώ εκκρεμεί η διευθέτηση τεχνικών ζητημάτων, όπως η δημιουργία ενός μητρώου παραγωγών, κατά την πρόταση της ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ., το οποίο θα επιτρέψει την καταγραφή των εισηγμένων επιχειρηματιών από όπου θα προκύψει και η εκπροσώπηση του 41% των εργαζομένων στο ελεύθερο θέατρο, ποσοστό αποδεκτό από τον νέο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να καταστεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας κλαδική και εφαρμόσιμη από το σύνολο του κλάδου των παραγωγών. Το ΣΕΗ επιζητά την υπογραφή κάθε παραγωγού-μέλους των ενώσεων ενώ διαφωνεί μεταξύ άλλων με τον όρο του δόκιμου ηθοποιού που θέτει η ΠΕΘ για τη θέσπιση υποκατώτατου μισθού, κάτω των 1.250 ευρώ, με μισθολογική κλίμακα για νέους ηθοποιούς που μόλις αποφοιτούν από τις δραματικές σχολές.

Όπως ειπώθηκε ξανά σήμερα από τον Χάρη Τζωρτζάκη, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνάντηση που οργάνωση η ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ με την ιδιότητα του ηθοποιού και επιχειρηματία και όχι του μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΗ, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών ζητά από τους παραγωγούς τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (850 ευρώ μεικτά) και τριμηνιαία σύμβαση για τον εργαζόμενο ηθοποιό που προσλαμβάνεται με κατ’ ελάχιστον αμοιβή για ένα μήνα πρόβες και 2 μήνες παράστασης.

Θυμίζουμε ότι ο κλάδος των ηθοποιών διεκδικεί στον χώρο του ελεύθερου θεάτρου πληρωμένες πρόβες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, βασικό μισθό στα 1.250 ευρώ για 5 έως 8 παραστάσεις εβδομαδιαίως, καθώς και ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1 έως 4 παραστάσεις εβδομαδιαίως.

Συλλογική σύμβαση εργασίας και ΑΜΚΕ

Στους βασικούς διαξιφισμούς που διατυπώθηκαν στη συζήτηση στο Θέατρο Λαμπέτη παρουσία του προεδρείου της ΕΝΘΕΠΑ – των Διονύση Παναγιωτάκη (πρόεδρος), Γεράσιμου Σκαφιδά (ταμίας) και Μίλτου Σωτηριάδη (μέλος) – είναι οι αντοχές και οι τεχνικές δυσκολίες των μικρών θεάτρων και θιάσων (ΑΜΚΕ) στην περίπτωση καθολικής εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης εργασίας (κάτι τέτοιο προφανώς δεν υφίσταται επί του παρόντος). Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει παρουσιάσει το ΒΗΜΑ, το ΣΕΗ επιμένει σε μια σύμβαση υποχρεωτική που να δεσμεύει όλα τα θέατρα, ανεξαρτήτως μεγέθους ή φορέα. «Ένας ηθοποιός που δουλεύει σε ένα μικρότερο θέατρο έχει τις ίδιες ανάγκες με κάποιον που παίζει σε μια μεγάλη σκηνή. Δεν μπορεί να αμείβεται με ποσοστά, ωρομίσθια ή να μην παίρνει καθόλου χρήματα», σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΗ, Νίκο Καραγεώργη.

«Στη συλλογική σύμβαση εργασίας που προτείνει το ΣΕΗ, συμφωνούμε σε όλα. Το θέμα είναι να βρεθεί ένας σχεδιασμός από τους θεατρικούς παραγωγούς στην Ελλάδα ώστε να μην ισχύει μόνο για μια μερίδα θεάτρων αλλά για όλους», επεσήμανε στην τοποθέτησή του ο Διονύσης Παναγιωτάκης.

Πρόταση για συμφιλιωτική διαδικασία

Στο μεταξύ πρόταση για διαμεσολάβηση μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων «έριξε» στο τραπέζι ο Κώστας Κεχαγιόγλου, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ) στη συζήτηση που οργανώθηκε σήμερα, μέσω της συμφιλιωτικής διαδικασίας στον αρμόδιο Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Εργασίας. Η πρόταση είναι στα σπάργανα και παραπέμπει σε μια συμφιλιωτική διαδικασία, με θεσμική κατοχύρωση των ενδιαφερομένων πλευρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη σημερινή συνάντηση-συζήτηση στο θέατρο Λαμπέτη πήραν μέρος και οι Ηρώ Μανέ και Σπύρος Μπιμπίλας, πρώην πρόεδροι του ΣΕΗ και οι δύο, χωρίς όμως να εκπροσωπούν θεσμικά το ΣΕΗ, καθώς και ο Νικορέστης Χανιωτάκης, καλλιτεχνικός διεθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης και πρώην ιδρυτικό μέλος της ΕΜΚΕΘΙ.