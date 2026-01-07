Πρόσκληση σε συνάντηση, όπως είχε προαναγγείλει, απευθύνει η ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ – Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ηθοποιούς, παραγωγούς και μέλη όλων των ενώσεων (ΠΕΘ, ΕΜΚΕΘΙ) αλλά και δημοσιογράφους, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα του θεατρικού χώρου καθώς και η υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Θυμίζουμε ότι οι ηθοποιοί προχώρησαν πριν από τα Χριστούγεννα και κατά την περίοδο των γιορτών σε απεργιακές κινητοποιήσεις λόγω της ρήξης που προέκυψε στις διαπραγματεύσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) με τους παραγωγούς γύρω από τους όρους της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στο ελεύθερο θέατρο.

Σκοπός της συνάντησης είναι, σύμφωνα με την ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ, να παρουσιαστούν ανοιχτά οι προθέσεις όλων των πλευρών, ώστε οι θεατρικές παραγωγές να λειτουργούν με ξεκάθαρους κανόνες, διαφάνεια και σεβασμό προς όλους τους εργαζόμενους στον χώρο.

Η ανακοίνωση της ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ

ΑΘΗΝΑ, 7 Ιανουαρίου 2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ – Ένωση Θεατρικών Παραγωγών – προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους:

· ηθοποιούς

· παραγωγούς και μέλη όλων των ενώσεων (ΠΕΘ, ΕΜΚΕΘΙ κ.ά.)

· εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

σε ανοιχτή συνάντηση – συζήτηση χωρίς αποκλεισμούς, με θέμα:

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο θεατρικός χώρος

και τον κοινό μας στόχο για την κατάληξη σε υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

📆 Ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου

🕚 Ώρα: 11:00 π.μ.

📍 ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΠΕΤΗ – Λεωφ. Αλεξάνδρας 106

Η παρουσία σας θα συμβάλει ουσιαστικά στον διάλογο και στη διαμόρφωση των αποφάσεων.

Με εκτίμηση,

ΕΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.