Τρεις οδηγοί μηχανών μεγάλου κυβισμού, συνέλαβαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής, το βράδυ του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου. Οι δύο 27χρονοι και ένας 33χρονος, έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα και έκαναν σούζες σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, ενώ είχαν αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έφτασε στα ίχνη τους, μετά από διερεύνηση καταγγελιών και διαδικτυακών καλεσμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πραγματοποιούσε ο 33χρονος. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ εντόπισαν τους οδηγούς να κινούνται στη λεωφόρο Αθηνών και στην περιφερειακή Αιγάλεω, τους έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση με όλα τα μέτρα ασφαλείας. προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και τους συνέλαβαν.

Το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, ενώ σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. ο 33χρονος συλληφθείς, που προέβαινε σε κατ’ εξακολούθηση δημοσιεύσεις βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. όπου πραγματοποιούσε σούζες σε οδικούς άξονες της Αττικής, δεν κατείχε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι τρεις μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν, ενώ οι οδηγοί τους οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.