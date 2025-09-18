Ακόμη και οι αστυνομικοί δε πίστευαν στα μάτια τους, όταν 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας εντοπίστηκε στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα απογευματινές ώρες Τετάρτης (17/9) να κάνει σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς για τουλάχιστον 350 μέτρα, την ώρα που δεκάδες οχήματα περνούσαν από το σημείο.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων ανέλαβαν δράση, του έκαναν αμέσως σήμα να σταματήσει. Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ο νεαρός δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και στη συνέχεια συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα.