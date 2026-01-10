Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν στην Ινδονησία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ). Η περιοχή βρίσκεται σε ζώνη έντονης σεισμικής δραστηριότητας, στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού.

Εστιακό βάθος και πρώτες εκτιμήσεις

Το GFZ ανακοίνωσε ότι ο σεισμός είχε εστιακό βάθος περίπου 77 χιλιομέτρων, στοιχείο που ενδέχεται να μετριάζει τις επιφανειακές επιπτώσεις σε σχέση με έναν πιο ρηχό σεισμό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα, ενώ οι αρχές και τα αρμόδια σεισμολογικά ινστιτούτα παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Οι τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η Ινδονησία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε σεισμούς και τσουνάμι. Δεν έχει εκδοθεί άμεση προειδοποίηση για τσουνάμι, ωστόσο οι ειδικοί συνεχίζουν την αξιολόγηση των δεδομένων.

Η Ινδονησία καταγράφει κάθε χρόνο εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις λόγω της σύγκρουσης τεκτονικών πλακών στην περιοχή. Τα νησιά Ταλάουν, κοντά στα σύνορα με τις Φιλιππίνες, έχουν επανειλημμένα επηρεαστεί από σεισμικά γεγονότα, γεγονός που διατηρεί την τοπική κοινωνία σε διαρκή εγρήγορση.