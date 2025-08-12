Σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή της Δυτικής Παπούα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), αναθεωρώντας τον αριθμό προς τα πάνω από μια προηγούμενη εκτίμηση των 6,1 Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 17 χλμ. (10,56 μίλια).

Προς το παρόν δεν έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για τσουνάμι. Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται.

Η Ινδονησία είναι μια ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή. Βρίσκεται στον Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, μια περιοχή με έντονη γεωλογική δραστηριότητα και συχνούς σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις.

Ο Δακτύλιος της Φωτιάς του Ειρηνικού είναι μια περιοχή γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό όπου συναντώνται πολλές τεκτονικές πλάκες. Η κίνηση και η σύγκρουση αυτών των πλακών προκαλεί συχνά σεισμούς.