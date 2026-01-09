Προβλήματα σε μεγάλο μέρος της βόρειας Ευρώπης έχει προκαλέσει η χιονοκαταιγίδα Γκορέτι που έπληξε σφοδρά πολλές χώρες ταυτόχρονα, αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, κλείνοντας σχολεία και αναστέλλοντας σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι πυκνές χιονοπτώσεις επιδείνωσαν ένα ήδη παγωμένο κύμα κακοκαιρίας που διαρκούσε εδώ και μία εβδομάδα.

Σε ολόκληρη τη βόρεια Ευρώπη, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού λόγω των έντονων χιονοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων που έφερε η Γκορέτι, η οποία έπληξε πρώτα τη Βρετανία την Πέμπτη πριν κινηθεί ανατολικά.

Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης

Στη χιονισμένη Γερμανία, αξιωματούχος δήλωσε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σφοδρά καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στην περιοχή. Η ισχυρή καταιγίδα άφησε περίπου 380.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Γαλλία, κυρίως στη Νορμανδία και τη Βρετάνη, καθώς κινήθηκε προς την ηπειρωτική Ευρώπη.

Περίπου 57.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα στη Σκωτία και σε περιοχές της κεντρικής Αγγλίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το National Grid.

Άνεμοι που ξεπέρασαν τα 150 χλμ/ώρα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη βορειοδυτική περιοχή Μανς της Γαλλίας, ενώ στο Μπαρφλέρ σημειώθηκε ρεκόρ 213 χλμ/ώρα, αναγκάζοντας τη σιδηροδρομική εταιρεία SNCF να αναστείλει τα δρομολόγια μεταξύ Παρισιού και Νορμανδίας.

Η γαλλική κρατική εταιρεία ενέργειας EDF ανακοίνωσε ότι η χιονοκαταιγίδα επηρέασε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Φλαμανβίλ, θέτοντας εκτός λειτουργίας τους αντιδραστήρες 1 και 3 εξαιτίας προβλήματος σε γραμμή υψηλής τάσης. Η ένταση της καταιγίδας, που ξερίζωσε δέντρα και ξήλωσε στέγες, ήταν «άνευ προηγούμενου», δήλωσε στο BFM TV ο νομάρχης της Μανς, Μαρκ Σαπύ.

Σοβαρά προβλήματα σε σιδηρόδρομο και αεροδόμια

Στην κεντρική Αγγλία, οι σιδηροδρομικοί φορείς προειδοποίησαν τους επιβάτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις και ανέστειλαν ορισμένα δρομολόγια καθώς η καταιγίδα συνέχιζε την πορεία της.

Η αναστάτωση επεκτάθηκε και στη βόρεια Γερμανία, όπου η κρατική Deutsche Bahn διέκοψε τις υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επ’ αόριστον, κάνοντας λόγο για ένα από τα πιο σοβαρά χειμερινά καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών. «Μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να αποφύγουμε καταστάσεις όπου επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα πάνω στις γραμμές», δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bahn σε συνέντευξη Τύπου στον κεντρικό σταθμό του Βερολίνου, προσθέτοντας ότι τα συνεργεία εργάζονται για τον ταχύτερο και ασφαλέστερο καθαρισμό των γραμμών.

Στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, το μεγαλύτερο της βόρειας Γερμανίας, ακυρώθηκαν περίπου 40 πτήσεις. Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε ότι ακύρωσε 80 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ που ήταν προγραμματισμένες για την Παρασκευή, ενώ το αεροδρόμιο είχε ήδη ακυρώσει εκατοντάδες πτήσεις νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα λόγω παγετού.

Προβλήματα σε κεντρική Ευρώπη και δυτικά Βαλκάνια

Στην Ουγγαρία, ο στρατός κλήθηκε να συνδράμει οδηγούς που είχαν παγιδευτεί σε βαριές χιονοπτώσεις. Στις χώρες των δυτικών Βαλκανίων καταγράφονται εκτεταμένα προβλήματα από την Κυριακή, με ένα άτομο να εντοπίζεται νεκρό στην Αλβανία την Πέμπτη, η οποία έχει πληγεί από μεγάλες πλημμύρες, ενώ θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν στέγες κτιρίων στη βορειοανατολική Τουρκία.