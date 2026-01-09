Η καταιγίδα Goretti σφυροκοπά τη Βρετανία με μεγάλες ποσότητες χιονιού να προκαλούν σημαντικά προβλήματα.

Σχεδόν 71.500 ακίνητα έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση σε ολόκληρη την Αγγλία και την Ουαλία στο αποκορύφωμα της καταιγίδας, σύμφωνα με τον χάρτη διακοπών ρεύματος του National Grid. Η πλειονότητα τους βρίσκεται στη Νοτιοδυτική Αγγλία.

Σοβαρές διαταραχές προκλήθηκαν και στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Πολλές σιδηροδρομικές εταιρείες κάλεσαν τους επιβάτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις σήμερα, καθώς καταγράφονται σημαντικά προβλήματα σε ορισμένα δρομολόγια.

Από τα χιόνια προκλήθηκαν προβλήματα στα αεροδρόμια. Σύμφωνα με το αεροδρόμιο Χίθροοτ τουλάχιστον 69 πτήσεις, αφίξεις και αναχωρήσεις, ακυρώθηκαν. Εκτιμάται ότι οι ακυρώσεις αυτές έχουν επηρεάσει περισσότερους από 9.000 επιβάτες.

Τα Νησιά Σίλι δέχθηκαν τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχής στο Ηνωμένο Βασίλειο χθες, με 36,6 χιλιοστά, και επλήγησαν από ανέμους ταχύτητας έως 99 μίλια/ώρα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η κακοκαιρία έπληξε και τη Γαλλία

Ενώ η καταιγίδα Goretti πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο, και άλλες περιοχές της Ευρώπης δοκιμάζονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια στη Γαλλία να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Περίπου 380.000 νοικοκυριά δεν έχουν θέρμανση, κυρίως στη Νορμανδία και στη Βρετάνη, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια Ευρώπης Siobhan Robbins. Στη βορειοδυτική Γαλλία καταγράφηκαν ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 150 χλμ./ώρα (93 mph), ενώ στο Barfleur σημειώθηκε ρεκόρ με ανέμους έως και 212 χλμ./ώρα (132 mph).

Εξαιτίας των συνθηκών αυτών, η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF ανέστειλε τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ Παρισιού και Νορμανδίας.

Προβλήματα στη Γερμανία

Η κακοκαιρία επηρέασε τη Γερμανία, μετέδωσε η Bild, με το Ανόβερο να βυθίζεται στο χάος. Τα δρομολόγια των τρένων διακόπηκαν και η Deutsche Bahn ανέστειλε τις υπεραστικές συνδέσεις σε ολόκληρο τον βορρά μέχρι το μεσημέρι.

Φορτηγά ακινητοποιήθηκαν στην Ανατολική Έσση, με την Αστυνομία να καλεί τους οδηγούς να κατευθυνθούν σε χώρους στάθμευσης για λόγους ασφαλείας.