Ο Γιώργος Σακκάς, συντάκτης υγείας στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή ποιοι ιοί είναι σε έξαρση αυτή την περίοδο. Ποια τα συμπτώματα της μεταδοτικής γρίπης Κ και τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε τη νόσηση.

Ειδικότερα στο podcast του Βήματος με τίτλο: «Γιατί είναι όλοι άρρωστοι;», θα ακούστε:

0:25 Η «νοσηρή» περίοδος των γιορτών που συνεχίζεται.

1:06 Επιδημία ή πανδημία; Η κλίμακα της έξαρσης.

1:46 Ποιοι ιοί απειλούν την υγεία μας αυτές τις ημέρες.

2:27 Σε τι διαφέρει η γρίπη Κ από τη γρίπη Α.

3:33 Η κατάλληλη χρονική στιγμή για εμβολιασμό κατά της γρίπης και τα πλεονεκτήματα.

5:58 Τα συμπτώματα που προκαλεί η γρίπη Κ.

6:53 Η αξία των μέτρων πρόληψης και της προσωπικής υγιεινής, ώστε να αποφύγουμε τη νόσηση.

