Ο Ολυμπιακός δεν έδωσε συνέχεια στη σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού στο πρόσφατο ντέρμπι της Ευρωλίγκας και αν και το πάλεψε, ηττήθηκε 88-80 στην έδρα της Φενέρμπαχτσε, η οποία έφτασε τις 13 νίκες στη διοργάνωση.

Οι Πειραιώτες έπεσαν στο 11-8 και, πλέον, στρέφουν την προσοχή τους στο δεύτερο παιχνίδι της διαβολοβδομάδας, το βράδυ της Παρασκευής (9/1) στο ΣΕΦ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Γουέιν Μπόλντγουιν (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 11 ασίστ για 3 λάθη), Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ (17 πόντοι, 8/10 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ), Μπράντον Μπόστον (14 πόντοι), Νικολό Μέλι (11 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Ντέβον Χολ (10 πόντοι), ξεχώρισαν για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Σάσα Βεζένκοφ (24 πόντοι, 7/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 6 ριμπάουντ), Ντόντα Χολ (16 πόντοι, 11 ριμπάουντ), Τάιλερ Ντόρσεϊ (15 πόντοι) και Εβάν Φουρνιέ (15 πόντοι, 4 ασίστ), ήταν οι διψήφιοι εκείνης του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Ο Ολυμπιακός βρήκε σκορ μόνο από τους Ντόρσεϊ και Χολ στο ξεκίνημα (15 πόντοι).

Μάλιστα, ο ομογενής γκαρντ έγινε διψήφιος στην εκπνοή του α’ δεκαλέπτου και έγραψε το 18-22.

Το ξεκίνημα των «ερυθρόλευκων» στη β’ περίοδο ήταν θετικότατο (22-31), προτού οι γηπεδούχοι απαντήσουν.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας βρήκαν τον τρόπο να διαφυλάξουν το προβάδισμα μέχρι την επιστροφή στα αποδυτήρια, αλλά τα 6/8 τρίποντα της Φενέρμπαχτσε στο τρίτο δεκάλεπτο έφεραν την ισορροπία.

Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός έχασε τον προσανατολισμό του στο παρκέ, το τέταρτο φάουλ του Χολ ήταν «πονοκέφαλος» για τον Μπαρτζώκα και η Φενέρ πήρε το μομέντουμ και το προβάδισμα, χτίζοντας τις βάσεις για τη νίκη την οποία και τελικά κατέκτησε δίκαια.

Οι Πειραιώτες για ακόμα μία φορά την τρέχουσα σεζόν έβγαλαν τα μάτια τους με τα ίδια τους τα χέρια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80