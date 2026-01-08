Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, τονίζοντας πως η κυκλοφορία σε όλο το Εθνικό δίκτυο διεξάγεται από παρακαμπτήριες και εναλλακτικές οδούς ενώ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα ρεπορτάζ που αναφέρονται σε ολική διακοπή κυκλοφορίας, λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Σχετικά με ρεπορτάζ που αναπαράγονται στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, διευκρινίζεται ότι η κυκλοφορία σε όλο το Εθνικό δίκτυο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και εναλλακτικές οδούς, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

Ως εκ τούτου αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Επισημαίνεται ότι, έχουν εκδοθεί ήδη σχετικές ανακοινώσεις για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο.»

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στη Στερεά Ελλάδα