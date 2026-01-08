Εντός χρονοδιαγραμμάτων και οργανογράμματος ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Δεκεμβρίου της ΔΥΠΑ προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες.

Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες σε βασικές κατηγορίες έχουν ως εξής:

«Με τις πληρωμές Δεκεμβρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.