Επί τόπου αρχικές συνεντεύξεις για θέσεις εργασίας σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους και χιλιάδες ευκαιρίες απασχόλησης αναμένουν τους πολίτες που αναζητούν δουλειά στην 49η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στη Λάρισα.

Πόσες εταιρείες συμμετέχουν στην «Ημέρα Καριέρας»

Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial από τις 10:00 έως τις 18:00, έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 40 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους και αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό από όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.

Η είσοδος είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-larisa-2026

Επίσης, οι πολίτες θα μπορούν να συνομιλήσουν με στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), ώστε να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας, καθώς και για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Αναλυτικές πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dypa.gov.gr/memme.

Δίαυλος διασύνδεσης επιχειρήσεων και υποψηφίων

Η «Ημέρα Καριέρας» λειτουργεί ως άμεσος δίαυλος διασύνδεσης επιχειρήσεων και υποψηφίων: συναντήσεις, πρώτες συνεντεύξεις και ενημέρωση για τις δεξιότητες και τα επαγγέλματα που ζητά σήμερα η αγορά εργασίας στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή.

Εν τω μεταξύ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και το 2026 την υλοποίηση των Εργαστηρίων Ομαδικής Συμβουλευτικής σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας ουσιαστική και πρακτική υποστήριξη σε πολίτες που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τον Ιανουάριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 167 εργαστήρια. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, με θεματικές όπως:

• Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

• Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

• Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας

• Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο

• Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

• Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO

