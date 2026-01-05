Την απόγνωση του για την κατάσταση που διαμορφώνεται με τις συνεχείς δηλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με το ενδεχόμενο προσάρτησης της Γροιλανδίας, εξέφρασε ο πρωθυπουργός της, Γιενς Φρέντερικ Νίλσεν, με ανάρτηση του στο Facebook, ενώ στο πλευρό του τάχθηκαν και οι Ευρωπαίοι εταίροι της Δανίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Νίλσεν: «Απειλές, πιέσεις και συζητήσεις περί προσάρτησης δεν έχουν καμία θέση μεταξύ φίλων. Φτάνει πια. Τέλος οι φαντασιώσεις περί προσάρτησης».

Ανησυχία για μονομερείς ενέργειες από ΗΠΑ

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η πρόθεση του Τραμπ να επιβλέψει τη διακυβέρνηση της πλούσιας σε πετρέλαιο χώρας της Λατινικής Αμερικής, έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες της Δανίας ότι η Γροιλανδία, αυτόνομη επικράτεια της Δανίας, θα μπορούσε να έρθει αντιμέτωπη με ένα αντίστοιχο σενάριο.

Από την πλευρά του ο Τραμπ κάνει ότι μπορεί για να ενισχύσει αυτές τις ανησυχίες με συνεχείς δηλώσεις ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται την Γροιλανδία και πως θα ασχοληθεί με αυτό μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Στις 21 Δεκεμβρίου, ο Τραμπ διόρισε τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία. Ο Λάντρι έχει δημόσια εκφράσει την υποστήριξή του στην ένταξη της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

Η στρατηγική θέση της Γροιλανδίας ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική την καθιστά κρίσιμο σημείο για το αμερικανικό σύστημα άμυνας βαλλιστικών πυραύλων. Τα σημαντικά ορυκτά αποθέματα του νησιού ευθυγραμμίζονται επίσης με την επιδίωξη της Ουάσινγκτον να μειώσει την εξάρτηση από τις κινεζικές εξαγωγές.

Αντιδρούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις

«Η Γροιλανδία και το Βασίλειο της Δανίας πρέπει να καθορίσουν το μέλλον της Γροιλανδίας και κανένας άλλος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ενώ από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βαντεφούλ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία και πρότεινε ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να συζητήσει ενίσχυση της προστασίας της, αν χρειαστεί.

Η Γαλλία επίσης εξέφρασε αλληλεγγύη, τονίζοντας ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, ενώ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την αρχή της εθνικής κυριαρχίας.

Υποστήριξη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία ήρθε επίσης άμεσα από όλους τους ηγέτες των χωρών της Βόρειας Ευρώπης και των χωρών της Βαλτικής. Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Κυριακή ότι τα σχόλια των ΗΠΑ για την «ανάγκη κατάληψης της Γροιλανδίας» δεν έχουν «καμία λογική».

Η ΕΕ παίρνει θέση

Θέση υπέρ της Γροιλανδίας και της Δανίας πήρε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ανίτα Χίπνερ να δηλώνει πως: «Η ΕΕ αναμένει από όλους τους εταίρους της να σέβονται τις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις».

Κληθείσα να σχολιάσει τις πρόσφατες απειλητικές δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γροιλανδία, η Χίπνερ, απάντησε: «Η ΕΕ θα συνεχίσει να υπεραμύνεται των αρχών της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων, καθώς και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο αν η εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους-μέλους της ΕΕ αμφισβητείται». Συνεχίζοντας, η εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι η ΕΕ συνεχίζει να εκφράζει την αλληλεγγύη της με τη Δανία και τη Γροιλανδία, σημειώνοντας πως «η Γροιλανδία είναι αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας και τυχόν αλλαγές στο καταστατικό εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Γροιλανδών και των Δανών».

Επιπλέον, η εκπρόσωπος της Επιτροπής Πάολα Πίνιο, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η ΕΕ χρειάζεται τις ΗΠΑ ώστε να ελέγξει τη Γροιλανδία, όπως δήλωσε ο Ντ. Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο «απολύτως δεν ισχύει».