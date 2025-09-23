Το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη σημειώθηκε ένα περιστατικό ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο γάλλος πρόεδρος φεύγοντας από τον ΟΗΕ όπου είχε ανακοινώσει την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους έπεσε πάνω στην αυτοκινητοπομπή του αμερικανού ομολόγου του.

Ο αστυνομικός που ήρθε «αντιμέτωπος» με τον Εμανουέλ Μακρόν, εμφανώς αγχωμένος ζητάει συγγνώμη από τον γάλλο ηγέτη, καθώς σταμάτησαν την αυτοκινητοπομπή του, ώστε να περάσει εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ.

«Συγγνώμη Πρόεδρε, αληθινά λυπάμαι, αλλά όλα είναι κλειστά, γιατί περνάει αυτοκινητοπομπή τώρα. Σας ζητώ συγγνώμη», σημείωσε ο αστυνομικός. Ο Εμανουέλ Μακρόν, ωστόσο του απάντησε, ότι θα καλέσει τον αμερικανό ομόλογό του στο τηλέφωνο αμέσως, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί. «Μισό λεπτό να του τηλεφωνήσω», είπε χαρακτηριστικά ο γάλλος πρόεδρος.

Ο ίδιος πήρε στον κινητό τον Ντόναλντ Τραμπ και του είπε: «Τι κάνεις; Μάντεψε! Περιμένω στο δρόμο γιατί όλα είναι κλειστά εξαιτίας σου».