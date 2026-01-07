Σε ανακοινώσεις θα προβεί σήμερα η κυβέρνηση όπου θα εξειδικευτούν τα μέτρα που έχουν προαναγγελθεί για τους αγρότες. Η κυβέρνηση παραμένει πιεσμένη και επιμένει να τείνει χείρα φιλίας προς τους αγρότες η οποία όμως μένει στην καλύτερη αναπάντητη.

Την ώρα που οι αγρότες συνεχίζουν να απορρίπτουν τα αιτήματα για διάλογο με την κυβέρνηση και κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους, ο Παύλος Μαρινάκης εκ μέρους του Μεγάρου Μαξίμου είπε πως η υπομονή τελείωσε και σε αυστηρό ύφος είπε πως αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρξουν άλλα.

Κυβερνητικά στελέχη περιγράφουν τις σημερινές ανακοινώσεις ως τελεσίγραφο προς τα αγροτικά μπλόκα.

Πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες η ανακοίνωση θα γίνει στις 12 το μεσημέρι παρουσία τεσσάρων υπουργών μεταξύ των οποίων, του αρμοδίου Κώστα Τσιάρα, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, του υφυπουργού Οικονομικών Θάνου Πετραλιά καθώς και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Όσον αφορά για τα αιτήματα των αγροτών, τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι είναι ανοιχτοί σε διάλογο με τους αγρότες. Όπως λένε σχετικά με το αίτημα για το ρεύμα, η ΔΕΗ είναι έτοιμη να καταθέσει μια ακόμα πιο θετική πρόταση σε σχέση με το ήδη ευνοϊκό τιμολόγιο που θεσπίστηκε.

Για την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, τα ίδια στελέχη λένε ότι υπάρχει έτοιμη πρόταση από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για την επιστροφή του φόρου στην αντλία προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και αδικίες.

Για τη συμφωνία Mercosur, που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις και άλλων ευρωπαίων αγροτών, στελέχη της κυβέρνησης δεν αποκλείουν την συνέχεια του διαλόγου λέγοντας όμως ότι η εκτίμηση τους είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Τώρα, όσον αφορά τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων όπως λένε, υπάρχει πρόταση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, την οποία και θα εξηγήσει σήμερα ο αρμόδιος υπουργός. Τέλος, για το ΟΣΔΕ σημειώνουν ότι το ζήτημα έχει ουσιαστικά λυθεί σε συμφωνία με την Κομισιόν. Οι εκτάσεις καταχωρούνται με υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται τώρα.

Το plan b

Παρά τις ανακοινώσεις και την επιμονή της κυβέρνησης να καλεί σε διάλογο τους αγρότες, οι ίδιοι δεν μοιάζουν να κάνουν πίσω. Σε αυτό το σενάριο, η κυβέρνηση αφήνει ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ένα plan Β. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε αιχμές λέγοντας ότι «υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο πολύ απλά μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όμως, πλέον, τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε και στο “και πέντε”. Είναι σαφές τι εννοούμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και επειδή έχουν γραφτεί διάφορα, δεν υπάρχει ανάγκη νέας νομοθέτησης μέτρων».

Η κυβέρνηση τονίζει πως το 2025 καταβλήθηκαν 3,82 δισ. ευρώ έναντι 3,38 δισ. το 2024. Οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν το 2025 στον αγροτικό τομέα είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη χρονιά και 13% υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Έχουν καταβληθεί αυτά τα χρήματα, έχουν υιοθετηθεί τα 16 από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, άλλα 4 είναι σε επεξεργασία με θετικό πνεύμα και απομένουν 7 που δεν μπορούν να υιοθετηθούν είτε για δημοσιονομικούς λόγους είτε γιατί είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.

Τέλος, τα κυβερνητικά στελέχη σηκώνουν το γάντι απέναντι στους αγρότες, λέγοντας ότι ναι μεν κατανοούν τα προβλήματα μεταξύ των οποίων είναι και η ευλογιά που είχαν να αντιμετωπίσουν οι κτηνοτρόφοι, όμως λένε ότι δεν είναι νοητό ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές να επιμένουν σε αυτήν την παράδοξη, όπως τη χαρακτηρίζουν, γραμμή και να μην έρχονται να συζητήσουν με τον πρωθυπουργό και την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Με αιχμή, καταλήγουν να λένε ότι έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος, η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμείνει με σταυρωμένα τα χέρια και να παριστάνει τον τροχονόμο σε μία μπλοκαρισμένη χώρα.