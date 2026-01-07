Έντονη αναστάτωση επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρή δυσφορία στην ηγεσία και άνοιξαν, σύμφωνα με κομματικές πηγές, ακόμη και το ενδεχόμενο διαγραφής του.

Λάδι στη φωτιά έριξαν οι σημερινές δηλώσεις του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος επανέλαβε τον χαρακτηρισμό «καλοδεχούμενο» για το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, επιμένοντας ότι «ενώνει τη φωνή του», εξέλιξη που βάθυνε τη δυσφορία στην Κουμουνδούρου και έφερε εκ νέου στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο διαγραφής του.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε διευκρινίσεις από τον κ. Φαραντούρη για το κόμμα Καρυστιανού, με σκοπό να μάθει τι ακριβώς εννοούσε λέγοντας πως «συζητώ με την κυρία Καρυστιανού, δεν είναι κρυφό».

«Υπάρχει μια όσμωση»

Ο Κεφαλλονίτης ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε συμπληρώσει, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι αφενός «ένα τέτοιο κίνημα πολιτών θα ήταν καλοδεχούμενο», αφετέρου «υπάρχει μια όσμωση και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας».

Συνέπεια των παραπάνω ήταν να προκαλέσει την αντίδραση του επικεφαλής της Κουμουνδούρου. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά κομματικές πηγές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε διευκρινίσεις από τον Νικόλα Φαραντούρη μετά τις τοποθετήσεις του, οι οποίες σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως και από συγκεκριμένες πτέρυγες περιγράφηκαν ως προαναγγελία προσχώρησης στο επικείμενο «κόμμα Καρυστιανού». Οι ίδιοι κύκλοι τόνιζαν πως στην επαφή που έγινε ο Νικ. Φαραντούρης ξεκαθάρισε πως παραμένει ΣΥΡΙΖΑ και πως πρόκειται να ξεδιαλύνει ο ίδιος το τοπίο.

Άλλωστε ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε ήδη πει νωρίτερα στον ΣΚΑΙ πως δεν μπορεί να μιλά για κάτι που δεν υφίσταται ακόμη, επισημαίνοντας σε κάθε τόνο ότι δεν επιθυμεί να μπει «σε σπέκουλα για μελλοντικά και αβέβαια».