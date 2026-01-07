Το 2025 έφυγε αφήνοντας πίσω του πληγές ανοικτές. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έφθασε να αποτελεί μόνιμο πρόβλημα όλης της Ευρώπης και όχι μόνον. Το κόστος, ανθρώπινο και οικονομικό, είναι τεράστιο και οι αντοχές ολίγες.

Η σύγκρουση στη Γάζα σκορπίζει καθημερινά τον θάνατο και κρατά σε αγωνία και φόβο για μετεξέλιξη της κρίσης σε παγκόσμια σύγκρουση, η παγκόσμια τάξη αναταράσσεται προκαλώντας την παγκόσμια αβεβαιότητα, οι μετανάστες πληθύνονται και το πρόβλημα διογκώνεται, η κλιματική κρίση μάς απειλεί χωρίς να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά, αλλά και η τεχνολογία που καλπάζει, και παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο των ανθρώπινων δυνατοτήτων, ανοίγει μια διαμάχη του ίδιου του ανθρώπου με τα δημιουργήματά του, καθώς δεν έχει προβλεφθεί ακόμη το πλαίσιο των κανόνων εκείνων, που διασφαλίζουν την λειτουργία της, προκειμένου να μην «αντικατασταθεί» ο ίδιος ο άνθρωπος από τα επιτεύγματά του!

Το 2025 δεν κατάφερε αλλά και δεν πρόλαβε να αντιμετωπίσει όσα συγκλονιστικά συνέβησαν κατά την διάρκειά του, και έτσι το νέο έτος με την είσοδό του βρίσκεται μπροστά σε δυσεπίλυτα προβλήματα, εισπράττοντας και το μήνυμα ότι τα πάντα αλλάζουν πλέον στον κόσμο αυτόν.

Εξάλλου, με την έναρξή του συνέβη κάτι πρωτοφανές, δικαιολογημένο όμως απόλυτα από την πολιτική του πλανητάρχη Τραμπ, η σύλληψη, δηλαδή, με χειροπέδες μάλιστα του προέδρου της Βενεζουέλας Νικόλας Μαδούρο, η βίαιη μεταφορά του στην Νέα Υόρκη, και η παράλληλη επίθεση με αλλεπάλληλες εκρήξεις εναντίον της πρωτεύουσας της χώρας του. Η αποκορύφωση της… οικονομικής τραμπιανής πολιτικής, που ταλανίζει την ανθρωπότητα ξαφνιασμένη και αδύναμη να αντιδράσει αποτελεσματικά !

Ζούμε μέσα στην αβεβαιότητα χωρίς πια τήρηση κανόνων, χωρίς αρχές, αξίες, ιδανικά, και είναι φανερό ότι βιώνουμε μια μετάβαση. Τι μπορεί να συμβεί μέσα σε 365 ημέρες για να αντιμετωπιστούν κοσμογονικά προβλήματα; Ο Θεός ας βάλει το χέρι του!

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.