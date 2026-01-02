Οι νέες εικόνες από την Αίτνα στη Σικελία κόβουν την ανάσα. Η δραστηριότητα του ηφαιστείου ξεκίνησε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, όταν παρατηρήθηκε εκροή λάβας από άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2 χιλιάδων μέτρων.

Η λάβα προχωράει προς τα χαμηλότερα τμήματα της κοιλάδας, φτάνοντας έως τα 1.500 μέτρα υψόμετρο, μέσα στη φυσική λεκάνη της Valle del Bove.

Οι πρώτες εικόνες από τη νέα έκρηξη δείχνουν τη λάβα να κινείται αργά και ελεγχόμενα μέσα στην κοιλάδα, η οποία λειτουργεί ως φυσικό «φράγμα» για την προστασία των κατοικημένων περιοχών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, προβλήματα στις υποδομές ή κίνδυνοι για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.